Украина определилась, кто будет представлять ее на Евровидении-2012
17:10, 18 февраля 2012Курьёзы
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За первое место сражался 21 исполнитель
В финальном концерте национального отбора на "Евровидение-2012" победила ГАЙТАНА.
На втором месте оказался Макс БАРСКИХ, сообщает ТСН.
Победитель избирался смешанным голосованием жюри и телезрителей в процентном соотношении 50 на 50. За каждого участника с одного номера можно было голосовать не больше одного раза. Всего в соревновании принимал участие 21 исполнитель.
Как сообщалось, "Евровидение-2012" состоится в мае этого года. 22-го и 24-го мая пройдут полуфиналы, а 26-го - финал. На данное время 36 стран подтвердили свое намерение принять участие в конкурсе.
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