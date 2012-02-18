Украина определилась, кто будет представлять ее на Евровидении-2012

В финальном концерте национального отбора на "Евровидение-2012" победила ГАЙТАНА.

На втором месте оказался Макс БАРСКИХ, сообщает ТСН.

Победитель избирался смешанным голосованием жюри и телезрителей в процентном соотношении 50 на 50. За каждого участника с одного номера можно было голосовать не больше одного раза. Всего в соревновании принимал участие 21 исполнитель.

Как сообщалось, "Евровидение-2012" состоится в мае этого года. 22-го и 24-го мая пройдут полуфиналы, а 26-го - финал. На данное время 36 стран подтвердили свое намерение принять участие в конкурсе.