Украинская делегация участвует во Всемирном газетном конгрессе

Украинская делегация принимает участие в 63-м Всемирном газетном конгрессе в Вене (Австрия), сообщили УНИАН в пресс-службе группы компаний United Media Holding.

Конгресс WAN-IFRA (Всемирная ассоциация газет и издателей) – самое крупное мероприятие мировой индустрии прессы. Он проходит ежегодно и собирает более 2000 участников из более 100 стран мира. Участники конгресса – самые влиятельные люди в мире медиа – издатели и главные редактора ведущих изданий.

В Австрии Украину презентует официальная делегация под руководством главы Госкомтелерадио Украины Александра КУРДИНОВИЧА и президента группы компаний UMH, члена правления Украинской ассоциации издателей периодической прессы Бориса ЛОЖКИНА.

На конгрессе Украина презентует себя как страну, готовую принять мероприятия WAN-IFRA в Киеве в сентябре 2012 года. В Австрии Украина будет представлена информационным стендом и промо-роликами, приглашающими редакторов ведущих мировых СМИ приехать в Киев в следующем году.

«Мы прибыли в Вену, чтобы сообщить руководству WAN-IFRA, что Украина готова принять Всемирный газетный конгресс в следующем году. Благодаря инфраструктурным проектам Евро-2012, у нас есть возможность провести мероприятие на самом высоком уровне», — сказал Б.ЛОЖКИН.

Украина в течение двух лет вела переговоры о праве принять Всемирный газетный конгресс. Летом 2011 года Украина была выбрана страной для проведения Всемирного газетного конгресса, Международного форума редакторов и Выставки информационных услуг 2012 года. Важную роль сыграло личное приглашение Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, адресованное правлению WAN. По его поручению был создан организационный комитет по содействию подготовке и проведению мероприятий, в который входят представители профильных государственных ведомств и редакторы ведущих СМИ.

Президент WAN-IFRA Кристоф РИСС посетит Украину в ноябре этого года для встречи с рабочей группой по подготовке мероприятия и оценки готовности страны принять конгресс. Ранее К.РИСС заявил, что рад тому, что Киев будет принимать саммит в 2012 году: «У нас появилась возможность помочь развитию средств массовой информации и поработать с нашими коллегами во второй по величине стране Европы. Мы надеемся, что присутствие в Киеве сотен редакторов и издателей со всего мира будет способствовать улучшению ситуации со СМИ, сосредоточив внимание на актуальных проблемах».

*** WAN-IFRA является некоммерческой, негосударственной организацией, которая основана в 1948 году и представляет свыше 18 тысяч печатных изданий,15 тысяч онлайн СМИ и более 3 тысяч компаний в 120 странах. WAN-IFRA имеет статус официального консультанта, представляющего интересы газетной индустрии в ЮНЕСКО, ООН и Совете Европы.

Всемирный газетный конгресс проходит ежегодно с 1948 года, когда организация была учреждена.

Впервые на территории СНГ Всемирный газетный конгресс прошел в 2006 году в России. Тогда в Москве собрались более 1700 участников из 112 стран.

Ежегодно с 1961 года во время Всемирного газетного конгресса вручается премия «Золотое перо свободы» за вклад в защиту свободы прессы. Цель премии — привлечь внимание мировой общественности к лауреатам, чтобы защитить их от возможной опасности, которой они подвергаются в борьбе за свободу слова.