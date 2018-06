Слоны - единственные в мире «полноприводные» животные

Слоны, в отличие от других четвероногих животных, используют все четыре ноги как для ускорения, так и для торможения. К такому выводу пришла группа ученых во главе с Джоном Хатчинсоном (John Hutchinson) из британского Королевского ветеринарного колледжа. Статья Хатчинсона и его коллег о походке слонов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Краткое изложение выводов, к которым пришли исследователи, приводит AFP.

В рамках исследования шесть молодых индийских слонов водили с разной скоростью по платформе с датчиками, фиксирующими силу, с которой животные отталкивались от земли каждой ногой. Выяснилось, что как передние, так и задние конечности слонов получают одинаковую нагрузку при передвижении с различной скоростью и с различным ускорением. Это дало ученым повод уподобить слонов полноприводным автомобилям.

У других четвероногих животных функции ускорения и торможения распределены между передними и задними конечностями: при разгоне, как правило, большую нагрузку получают задние ноги/лапы, а при замедлении - передние.

Лента.ру