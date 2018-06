"Из песни слов не выкинешь": Рэпера 50 Cent задержали на карибском острове за исполнение собственного хита

По данным источников TMZ, 40-летнего исполнителя предупредили, что не следует использовать ненормативную лексику во время выступления перед 40 тысячами людей. При этом в ходе исполнения хита P.I.M.P. рэпер все равно произнес характерное "motherfucker".

Этого было достаточно для задержания: после выступления полицейские препроводили Джексона в участок, где выписали штраф за публичное использование нецензурной лексики. Позднее TMZ указало, что 50 Cent значился на указанном концерте ведущим, но не исполнителем.

В понедельник исполнитель выплатил штраф.

Как отмечает издание, аналогичная история приключилась с другим американским рэппером DMX в 2003 году.

50 Cent стал всемирно известен в 2003 году благодаря альбому Get Rich or Die Tryin’ и хитам In Da Club и P.I.M.P. с него.