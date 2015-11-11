Российская сенаторка оскандалилась, "ответив" Charlie Hebdo ворованной карикатурой с Януковичем в котле (фото)

Об этом пишет Коммерсант.

Член комитета Совета федерации РФ по социальной политике Валентина Петренко на специально созванной конференции «#ЯНеШарли показала карикатуру, представив якобы французских художников сидящими в горящем котле.

Сенатор нарисовала карикатуру на Шарли и теперь рассуждает о вере и нравственности pic.twitter.com/ICMgMJUdk0 — Черничка (@gorod095) November 11, 2015

"Примечательно, что основу для своего шаржа сенатор заимствовала у карикатуры украинского художника Юрия Журавеля, рисовавшего Виктора Януковича", - пишет издание.

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Валентина Петренко продемонстрировала собравшимся журналистам рисунок с изображением сидящих в горящем котле людей с подписями «Шарли Эбдо не люди: уроды!» и «Ад приветствует Шарли Эбдо».

Выяснилось, что для «своего ответа» Валентина Петренко выбрала заимствованный рисунок. В частности, показанный ею шарж основан на карикатуре 2014 года украинского художника Юрия Журавеля, который посвятил ее вовсе не Charlie Hebdo, а бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Именно господин Янукович изображен в котле на переднем плане, при этом под котлом нарисованы горящие покрышки, которые есть и на карикатуре Валентины Петренко.

Сама сенатор сказала, что «это просто картинка с адом, и все». На вопрос корреспондента, почему госпожа Петренко обсуждает карикатуры, а не занимается законодательной деятельностью, сенатор ответила так: «Вы не можете говорить, что я ничего не делаю, не занимаюсь законодательной деятельностью. Именно поэтому я здесь».

Ранее Charlie Hebdo в номере от 4 ноября опубликовал две карикатуры, на которых изображен разбившийся 31 октября в Египте российский самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» (погибли 224 человека).

Политики и дипломаты РФ ранее сочли эту публикацию «глумлением над чувствами родственников погибших и всего общества». В Совете федерации заявили, что российские власти должны потребовать объяснений от Министерства культуры Франции, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал карикатуры кощунством.