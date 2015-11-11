Российская сенаторка оскандалилась, "ответив" Charlie Hebdo ворованной карикатурой с Януковичем в котле (фото)
Российские парламентарии представили «свой ответ» французскому сатирическому еженедельнику Charlie Hebdo, но при этом оскандалились, так как украли карикатуру украинского художника.
Об этом пишет Коммерсант.
Член комитета Совета федерации РФ по социальной политике Валентина Петренко на специально созванной конференции «#ЯНеШарли показала карикатуру, представив якобы французских художников сидящими в горящем котле.
Сенатор нарисовала карикатуру на Шарли и теперь рассуждает о вере и нравственности pic.twitter.com/ICMgMJUdk0
— Черничка (@gorod095) November 11, 2015
"Примечательно, что основу для своего шаржа сенатор заимствовала у карикатуры украинского художника Юрия Журавеля, рисовавшего Виктора Януковича", - пишет издание.
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Валентина Петренко продемонстрировала собравшимся журналистам рисунок с изображением сидящих в горящем котле людей с подписями «Шарли Эбдо не люди: уроды!» и «Ад приветствует Шарли Эбдо».
Выяснилось, что для «своего ответа» Валентина Петренко выбрала заимствованный рисунок. В частности, показанный ею шарж основан на карикатуре 2014 года украинского художника Юрия Журавеля, который посвятил ее вовсе не Charlie Hebdo, а бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Именно господин Янукович изображен в котле на переднем плане, при этом под котлом нарисованы горящие покрышки, которые есть и на карикатуре Валентины Петренко.
Сама сенатор сказала, что «это просто картинка с адом, и все». На вопрос корреспондента, почему госпожа Петренко обсуждает карикатуры, а не занимается законодательной деятельностью, сенатор ответила так: «Вы не можете говорить, что я ничего не делаю, не занимаюсь законодательной деятельностью. Именно поэтому я здесь».
Ранее Charlie Hebdo в номере от 4 ноября опубликовал две карикатуры, на которых изображен разбившийся 31 октября в Египте российский самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» (погибли 224 человека).
Политики и дипломаты РФ ранее сочли эту публикацию «глумлением над чувствами родственников погибших и всего общества». В Совете федерации заявили, что российские власти должны потребовать объяснений от Министерства культуры Франции, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал карикатуры кощунством.