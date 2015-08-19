Бывший заложник террористов в Charlie Hebdo заявил, что СМИ поставили под угрозу его жизнь

Бывший заложник террористов, которые в начале января этого года устроили стрельбу в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, подал в суд на СМИ, чьи репортажи "поставили под угрозу его жизнь".

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на издание 20minutes.fr.

Отмечается, что 9 января сотрудник редакции Лилиан Лепер попал к террористам в заложники. По этой причине он теперь подал иск к радиостанции RMC и двум телеканалам - France 2 и TF1.

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"Радиостанция и два телеканала в своих эфирах рассказали о возможном присутствии в редакции сотрудника, о чем террористы не знали", - сообщает издание.

Адвокат Лепера отметил, что "эти СМИ не выполнили обязательства по осторожности и предусмотрительности, возлагаемые на них в подобных случаях".

Напомним, стрельба в редакции Charlie Hebdo в Париже произошла 7 января. Вследствие нее погибли 12 человек. 9 января террористов, братьев Шерифа и Саида Куаши, застрелила полиция.