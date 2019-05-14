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Выросла рука: в "Игре престолов" снова нашли эпичный киноляп (фото)

10:52, 14 мая 2019
Курьёзы
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В одном из эпизодов показано, как Джейме Ланнистер обнимает Серсею двумя руками / TMZ

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Как сообщает TMZ, в одном из эпизодов показано, как Джейме Ланнистер обнимает Серсею. При этом на спине героини отчетливо видна его правая рука, тогда как по сюжету ее отрубили еще в третьем сезоне.

Отметим, что на протяжении всех следующих серий данный персонаж ходил с золотым протезом, однако на данном кадре прекрасно видно, что рука не сделана из золота.

Как сообщал УНИАН, самый скандальный момент в последнем сезоне "Игры престолов" превратился в новый флешмоб.

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Теги: #сериал#Игра Престолов