Выросла рука: в "Игре престолов" снова нашли эпичный киноляп (фото)

На этот раз в кадр попала "лишняя" рука.

В пятой серии финального сезона сериала "Игра престолов", которая вышла 13 мая, зрители обнаружили очередной ляп.

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Как сообщает TMZ, в одном из эпизодов показано, как Джейме Ланнистер обнимает Серсею. При этом на спине героини отчетливо видна его правая рука, тогда как по сюжету ее отрубили еще в третьем сезоне.

Отметим, что на протяжении всех следующих серий данный персонаж ходил с золотым протезом, однако на данном кадре прекрасно видно, что рука не сделана из золота.

Как сообщал УНИАН, самый скандальный момент в последнем сезоне "Игры престолов" превратился в новый флешмоб.