Американец модифицировал робота-пылесоса, научив его материться после столкновений (видео)

Американский YouTube-блогер Майкл Ривз, который занимается робототехникой, модернизировал робот-пылесос Roomba, «научив» его издавать истошные вопли и нецензурную брань после столкновений с предметами.

Читайте такжеРобот Порошенко дозвонился до Гриценко

Как сообщает TJournal, о модификации Ривз рассказал в новом видео на своем Youtube-канале.

Так, он добавил в стандартную сборку Roomba несколько новых датчиков, компьютер Raspberry Pi и bluetooth-колонку. Сенсоры фиксируют столкновение, после чего колонка воспроизводит аудиофайлы с криками и руганью.

Гневные реплики для пылесоса озвучили другие YouTube-блогеры.

Нарезка столкновений модифицированного пылесоса стала популярной в Twitter. Кроме того, за три дня ролик собрал более двух миллионов просмотров на Youtube.

I built a Roomba that swears when it bumps into stuff pic.twitter.com/ZdbKWGszT8