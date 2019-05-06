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Американец модифицировал робота-пылесоса, научив его материться после столкновений (видео)

15:23, 06 мая 2019
Курьёзы
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Американец научил робота-пылесоса впадать в истерику после столкновений / Скриншот - Youtube, Michael Reeves

Американский YouTube-блогер Майкл Ривз, который занимается робототехникой, модернизировал робот-пылесос Roomba, «научив» его издавать истошные вопли и нецензурную брань после столкновений с предметами.

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Как сообщает TJournal, о модификации Ривз рассказал в новом видео на своем Youtube-канале.

Так, он добавил в стандартную сборку Roomba несколько новых датчиков, компьютер Raspberry Pi и bluetooth-колонку. Сенсоры фиксируют столкновение, после чего колонка воспроизводит аудиофайлы с криками и руганью.

Гневные реплики для пылесоса озвучили другие YouTube-блогеры.

Нарезка столкновений модифицированного пылесоса стала популярной в Twitter. Кроме того, за три дня ролик собрал более двух миллионов просмотров на Youtube.

Ранее ученые оценили психологическую готовность людей убивать роботов.

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Теги: #США#робот