Один из небоскребов Сан-Франциско превратили в «башню Саурона» из "Властелина колец" (видео)

Жители Сан-Франциско ну очень хотели превратить свой город в Мордор и организовали петицию, чтобы в ночь на Хэллоуин верхушка самого высокого здания превратилась в «Око Саурона».

Поклонники романа «Властелин колец» Джона Толкина создали в сети петицию, в которой они предложили превратить небоскреб Salesforce города Сан-Франциско в «башню Саурона».

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Об этом сообщает Mail Online. Суть идеи поклонников творчества британского писателя заключается в том, чтобы всего на один день в году, в Хэллоуин, разместить на здании Salesforce глаз Саурона. И у них получилось. Идею поддержали 11 тысяч человек и владельцы им не смогли отказать.

Напомним, Саурон - главный антагонист романа «Властелин колец» Джона Толкина. Его башня, получившая название Барад-дур является столицей Мордора — области, название которой переводится с вымышленного языка как «страна Тьмы» или «царство теней».

Как сообщал УНИАН, ранее при выборе названия для норвежской провинции победил вариант "Мордор".