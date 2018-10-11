В Германии актриса обнажилась на улице перед тремя полицейскими (видео)

40-летняя женщина позже объяснила, что решила публично раздеться, поддавшись внезапному порыву.

В Германии актриса Антье Меннинг обнажилась перед автомобилем с тремя мужчинами на парковке в городе Йенген. Артистка не подозревала, что в машине сидели полицейские в штатском, следившие за дорожным движением.

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Об этом пишет Daily Mail. Действия актрисы попали на видеокамеру сотрудников правоохранительных органов. На записи, опубликованной частично, Меннинг медленно танцует в прозрачном топе без лифчика и задирает юбку.

Отмечается, что она продемонстрировала полицейским свои гениталии. 40-летняя женщина позже объяснила, что решила публично раздеться, поддавшись внезапному порыву. Артистку оштрафовали на 1200 евро за непристойное поведение в общественном месте.