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В Германии актриса обнажилась на улице перед тремя полицейскими (видео)

16:11, 11 октября 2018
Курьёзы
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В Германии актриса Антье Меннинг обнажилась перед автомобилем с тремя мужчинами на парковке в городе Йенген. Артистка не подозревала, что в машине сидели полицейские в штатском, следившие за дорожным движением.

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Об этом пишет Daily Mail. Действия актрисы попали на видеокамеру сотрудников правоохранительных органов. На записи, опубликованной частично, Меннинг медленно танцует в прозрачном топе без лифчика и задирает юбку.

Отмечается, что она продемонстрировала полицейским свои гениталии. 40-летняя женщина позже объяснила, что решила публично раздеться, поддавшись внезапному порыву. Артистку оштрафовали на 1200 евро за непристойное поведение в общественном месте.

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Теги: #Германия#актриса