В Риме туристки устроили битву за территорию для селфи (видео)

В Риме две туристки устроили драку за лучшее место для селфи возле фонтана Треви.

По информации полции, 19-летняя жительница Нидерландов и 44-летняя американка во время ссоры начали толкаться и таскать друг друга за волосы.

Через несколько минут после начала конфликта к драке присоединились родственники девушек.