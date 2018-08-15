В Риме туристки устроили битву за территорию для селфи (видео)

15:38, 15 августа 2018
Курьёзы
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По информации полции, 19-летняя жительница Нидерландов и 44-летняя американка во время ссоры начали толкаться и таскать друг друга за волосы.

Через несколько минут после начала конфликта к драке присоединились родственники девушек.

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Теги: #Италия#Рим