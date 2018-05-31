Мускулистый «кот-мутант» покорил соцсети и стал мемом
В соцсети Twitter 28 мая появились фотографии кота с необычайно развитой мускулатурой. Животное понравилось пользователям сети и стало героем множества «фотожаб».
everyday i think about this buff cat i encountered last year pic.twitter.com/BxIYvKz2id— buff cat (@officialbuffcat) 28 мая 2018 г.
«Каждый день я думаю об этом коте-качке, которого я встретил в прошлом году», – говорится в публикации аккаунта buff cat в Twitter. Позже на аккаунте также появилось видео.
buff cat: REDUX 🔊sound on 🔊 pic.twitter.com/qQKqDl0wdL— brad esposito 🍃 (@braddybb) 31 мая 2018 г.
Как сообщает BuzzFeed, пользователь аккаунта buff cat рассказала журналистам, что является девушкой из канадского города Квебек, которая любит котов.
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Нью-Йоркский ветеринар Дэн Смит в комментарии журналистам рассказал, что животное может страдать от уникальной генетической мутации.
«Существует генетическая мутация, которая встречается, в основном, у некоторых пород коров, и называется «двойной мускулатурой»… и я слышал о редких случаях у таких пород собак, как Ротвейлеры и Грейхаунды, но никогда – у котов. Этот может быть первым», – указал специалист.
Пользователи Twitter начали говорить о схожести кота с Арнольдом Шварцнеггером и Дуэйном Джонсоном, сопровождая свои шутки «фотожабами». Благодаря своему грозному внешнему виду кот часто исполняет роль гигантского монстра, суперзлодея или персонажа фильма-катастрофы.
the rocks new movie looks great pic.twitter.com/QYHGeiuuSS— cherf (@dietrichbrah) 31 мая 2018 г.
Concept: @officialbuffcat is just an inflated cat balloon like in shrek pic.twitter.com/FwC3IhNc9h— real sword hard shaft come (@miildsope) 31 мая 2018 г.
@officialbuffcat ghostbusters but its buff cat pic.twitter.com/VBrWpRUzBB— cherf (@dietrichbrah) 31 мая 2018 г.
I’m sorry, I had to. @officialbuffcatpic.twitter.com/9m5yeQJNTi— tifa lockhart (@clouddeestrife) 31 мая 2018 г.
jurassic park but its buff cat pic.twitter.com/Xt4Jcj5B2d— cherf (@dietrichbrah) 30 мая 2018 г.
@officialbuffcat Buff Cat being buff. My smol fan art for you big boi pic.twitter.com/WzUcOdHBDV— WillFurSyahmi (@willfursyahmi) 30 мая 2018 г.
WHO DID THIS pic.twitter.com/0qQ8TtbgkN— buff cat (@officialbuffcat) 30 мая 2018 г.
Oh fuck Buff Cat found the industrial protein warehouse pic.twitter.com/uFse9aqrh8— Confessions of an Ex-Loaf (@Send_Lwyds) 29 мая 2018 г.