Мускулистый «кот-мутант» покорил соцсети и стал мемом

По мнению ветеринара, животное может страдать от уникальной генетической мутации.

В соцсети Twitter 28 мая появились фотографии кота с необычайно развитой мускулатурой. Животное понравилось пользователям сети и стало героем множества «фотожаб».

«Каждый день я думаю об этом коте-качке, которого я встретил в прошлом году», – говорится в публикации аккаунта buff cat в Twitter. Позже на аккаунте также появилось видео.

Как сообщает BuzzFeed, пользователь аккаунта buff cat рассказала журналистам, что является девушкой из канадского города Квебек, которая любит котов.

Нью-Йоркский ветеринар Дэн Смит в комментарии журналистам рассказал, что животное может страдать от уникальной генетической мутации.

«Существует генетическая мутация, которая встречается, в основном, у некоторых пород коров, и называется «двойной мускулатурой»… и я слышал о редких случаях у таких пород собак, как Ротвейлеры и Грейхаунды, но никогда – у котов. Этот может быть первым», – указал специалист.

Пользователи Twitter начали говорить о схожести кота с Арнольдом Шварцнеггером и Дуэйном Джонсоном, сопровождая свои шутки «фотожабами». Благодаря своему грозному внешнему виду кот часто исполняет роль гигантского монстра, суперзлодея или персонажа фильма-катастрофы.

