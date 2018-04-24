На Аллу Пугачеву подали жалобу в одесский суд

Жалобщица утверждает, что Алла со своими людьми "преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя".

Одесситка подала в суд жалобу на российскую певицу Аллу Пугачеву.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

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"Женщина жалуется, что Алла Борисовна "имеет крылья, по которым может зайти в любого человека и делать с ним, что захочет" , - сообщили в пресс-службе суда. - В своем заявлении она рассказывает, что решила поехать в другой город, чтобы там устроиться на работу, но Алла со своими людьми преследует ее, запрещает ей что-либо делать и не дает покоя. Жалобщица просила принять меры".

Согласно сообщению, судом был предоставлен ответ, что указанное заявление не может быть рассмотрено, поскольку не соответствует требованиям процессуального законодательства, ведь суд в своей деятельности действует только в пределах и согласно законам Украины, а правосудие осуществляется в соответствии с определенными законом процедур судопроизводства.

Как сообщал УНИАН, Алла Пугачева без макияжа произвела фурор в сети.