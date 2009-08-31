Крымские чиновники недовольны учебниками на украинском языке

В Министерстве образования и науки Крыма недовольны тем, что девятиклассникам автономии придется учить историю Украины, географию, правоведение и художественную культуру по учебникам на государственном языке, хотя в республике три языка обучения – украинский, русский и крымскотатарский.

«Без нас решает Министерство образования и науки Украины, на каком языке издавать учебники. Мы обратились в Верховную Раду (Крыма) и Совет министров, чтобы со следующего года у нас была возможность на финансирование перевода таких учебников, чтобы наши школы получали учебники на том языке, на котором идет обучение», – заявил министр образования и науки автономии Валерий ЛАВРОВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Поставку учебников на украинском языке чиновники из центральных органов власти объясняют недостатком средств на переводы, вызванным экономическим кризисом.

Учащиеся 9-х классов первыми в Украине переходят на 12-летнюю систему обучения.

На сегодня в автономию поступила лишь пятая часть учебников для девятиклассников. «К нам поступило порядка 96 тысяч учебников для 9-го класса, это составляет чуть более 20%», - сказал начальник отдела общего среднего образования Минобразования Крыма Владимир БУЯКЕВИЧ.

В Крыму в этом году будут работать 616 общеобразовательных учебных заведений, из них в 7-ми школах обучение ведется исключительно на украинском языке, в 15 – на крымскотатарском.

При этом в автономии есть школы с двумя-тремя языками обучения.