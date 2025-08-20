Уникальные кадры работы 'Петриота' и тайные детали спецоперации 'Паутина': 2+2 покажет продолжение проекта 'Властелины неба'

В ленте используется музыка популярного исполнителя YAKTAK.

Ко Дню Независимости, 24 августа в 22:30 телеканал 2+2 покажет продолжение документального проекта "Властелины неба". Третья лента сериала - "Законы дронов" расскажет об оружии и людях, которые навсегда изменили представление о современной войне и научились противодействовать врагу с помощью современных технологий и изобретений! Авторы раскроют подробности уникальных операций в Херсоне, Крыму, Донбассе и России.

Героями фильма стали: Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк, командующий Сил беспилотных систем (2024-2025) Вадим Сухаревский, Первый вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров, Александр Ярмак, командир "Ахилеса" Юрий Федоренко, командир 413 отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Вооруженных Сил Украины. Евгений Карась.

Легендарные военные расскажут, как удалось поразить Крымский мост и реализовать на территории РФ уникальную спецоперацию "Паутина", благодаря которой был уничтожен 41 вражеский самолет. Также авторы ленты расскажут о возможностях современных иностранных и украинских беспилотников, тайных производствах и эксклюзивных разработках от отечественных инженеров.

"Над проектом "Законы дронов" мы работали почти полгода, собирая эксклюзивную информацию и комментарии из первых уст. В частности, Председатель СБУ Василий Малюк раскрывает подробности спецоперации дальнобойных дронов. Нам удалось снять уникальные запуски дронов на территорию врага. Зрители впервые увидят, как это происходит. Это действительно историческая работа, в которой мы показываем, насколько быстро развиваются технологии в армии", - рассказывает автор сценария и режиссер документального фильма Максим Хотиленко.

Кстати, в ленте используется музыка популярного исполнителя "YAKTAK".

Четвертая часть проекта "Тихие ночи" - рассказывает о работе украинских Сил противовоздушной обороны, в частности о героическом подразделении зенитно-ракетного дивизиона С-300, который и сейчас защищает небо Киева, Харькова, Одессы. Вместе с экипажем ЗРК авторы проекта провели боевое дежурство, и зритель воочию сможет увидеть уникальные кадры уничтожения российских дронов.

"Это легендарный экипаж. После десяти попаданий по их комплексу, ребятам удалось не только выжить, но и восстановиться и снова вернуться на фронт. На счету этого экипажа - 31 сбитый самолет, еще много баллистических целей, ракет, "шахедов" и главная цель - Ил-22, которому были нанесены серьезные повреждения, что не позволило выполнять боевые задачи. Сейчас ребята работают на различных современных комплексах. Один из членов команды - герой Украины, двое - полные кавалеры Ордена Богдана Хмельницкого. Эти люди - легенды ПВО. Зрители 2+2 впервые смогут увидеть их, услышать из первых уст рассказы об их работе и увидеть эксклюзивные кадры прямо из кабины комплекса, снятые в начале полномасштабного вторжения. Это видео эксклюзивно предоставил нам командир экипажа", - поделился Максим Хотиленко.

Производством проекта "Властелины неба" по заказу канала 2+2 занимался Департамент журналистских проектов 1+1 media под руководством Максима Шиленко. Фильмы сняты при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Не пропустите 24 августа в 22:30 на телеканале 2+2 документальные фильмы из цикла "Властелины неба" - "Законы дронов" и "Тихие ночи".

