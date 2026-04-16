'Реальная история' вместе с канадским продакшеном снимают фильм к 35-летию Независимости Украины

В Киеве начались съемки полнометражного документального фильма "Расстояние до Независимости". Над картиной работает команда "Реальной истории" Акима Галимова и продюсерская компания Be Brave FILMS Анны Паленчук.

Съемки документального фильма "Расстояние до Независимости" проходят сразу в двух странах – Украине и Канаде. Фильм исследует малоизвестные страницы борьбы за независимость Украины в конце 1980-х – начале 1990-х годов и рассказывает о роли украинской диаспоры за рубежом в этих процессах.

Проект объединяет команды из обеих стран – "Реальная история" (Украина) и Be Brave FILMS (Канада) – и станет одной из ключевых документальных премьер к 35-летию Независимости Украины.

В Украине съемки будут проходить в Киеве. В частности, на этой неделе "Реальная история" работала в стенах Верховной Рады, Аким Галимов записал интервью с народным депутатом Украины I, II, III, IV и VI созывов и членом партии "Народный рух Украины" Иваном Зайцем. В Канаде съемки будут проходить в Торонто.

"Расстояние до Независимости" – это история об авантюрных и отважных украинцах из Канады и США, которые в 1991 году на свой страх и риск приезжают в еще советскую Украину, чтобы выиграть ожесточенную борьбу за Независимость для своей Родины. Лента объединит личные истории, архивные материалы и уникальные свидетельства очевидцев событий: от первых массовых протестов и столкновений с советской системой до атмосферы повседневной жизни последних лет существования СССР. Зрители увидят воспоминания о 99 решающих днях на пути к независимой Украине от тех, кто боролся за ее суверенитет.

Идея фильма впервые была представлена в 2025 году в рамках Одесского международного кинофестиваля. Тогда продюсеры подчеркивали: период обретения независимости до сих пор остается недостаточно осмысленным в кино, несмотря на его определяющее значение для современной Украины.

"Мы привыкли воспринимать 1991 год как данность, но за этим стоят сотни тысяч личных решений, рисков и действий – как в Украине, так и за ее пределами. Это реальная история борьбы за независимую и самостоятельную Украину, и уже совсем скоро мы расскажем о ней миру", – комментирует основатель "Реальной истории", журналист и продюсер Аким Галимов.

Продюсер Be Brave FILMS Анна Паленчук добавляет, что украинцы за рубежом сыграли гораздо большую роль в обретении независимости, чем мы привыкли думать.

"Этот фильм – о связи поколений и об ответственности. Сейчас важно рассказать эту неизвестную, но чрезвычайно впечатляющую историю языком кино, понятным для широкой аудитории во всем мире. Как и 35 лет назад, мы продолжаем бороться за нашу независимость и делаем это не только в Украине, но везде, где есть украинцы, поддерживающие связь", – подчеркнула Анна Паленчук.

Режиссером фильма стала Дарья Саричева, известная зрителям по документальным и социально значимым проектам, посвященным темам памяти, идентичности и современной истории Украины – "Украина. Возвращение своей истории", "Тайны великих украинцев", "Дневник Монастырского" и другие.

