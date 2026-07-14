На телеканале УНИАН Сериал покажут драму 'Эль Чапо' об одном из самых известных наркобаронов

Сериал основан на реальных событиях и охватывает более 30 лет жизни главы картеля Синалоа.

15 июля в 22:30 на телеканале УНИАН Сериал состоится премьера криминально-драматического биографического сериала "Эль Чапо", рассказывающего историю взлета и падения одного из самых известных наркобаронов мира – Хоакина "Эль Чапо" Гусмана.

Сериал, производством которого занималась платформа Netflix, основан на реальных событиях и охватывает более 30 лет жизни главы картеля Синалоа – от первых шагов в криминальном мире до международной славы, арестов, побегов из тюрем и окончательного падения. В то же время история показывает не только жизнь самого Гусмана, но и масштабную борьбу между наркокартелями, коррупцию, деятельность спецслужб и влияние организованной преступности на жизнь Мексики.

Главную роль исполнил мексиканский актёр Марко де ла О, для которого эта работа стала прорывом. Ему пришлось показать героя на протяжении нескольких десятилетий жизни – от молодого контрабандиста до одного из самых разыскиваемых преступников мира. К слову, сам Марко назвал эту работу огромным вызовом из-за сложности характера наркобарона. Он отмечал, что актеры не должны судить своих персонажей, они должны показать историю максимально честно.

Видео дня

Сериал "Эль Чапо" в своё время вызвал бурные дискуссии, а сейчас имеет высокую оценку 7,8 на IMDb и около 81% одобрения от зрителей на Rotten Tomatoes, входит в список самых интересных криминальных драм.

Что стоит знать о сериале "Эль Чапо":

Реальная история одного из самых влиятельных мексиканцев

Forbes называл Хоакина одним из самых влиятельных людей Мексики, а американское Управление по борьбе с наркотиками (DEA) считало его более влиятельным, чем Пабло Эскобар. Сериал показывает не только историю одного человека, но и эволюцию мексиканской нарковойны.

Съемки проходили в условиях строгой секретности

Хотя события разворачиваются в Мексике, большинство сцен снимали в Колумбии. Продюсеры даже скрывали истинную суть проекта и представляли его как обычную теленовеллу. Такая осторожность была связана с юридическими рисками: адвокаты Эль Чапо предупреждали о возможных судебных исках из-за использования его истории. Кроме того, авторы намеренно изменили имена многих политиков, правоохранителей и криминальных авторитетов. В то же время их реальных прототипов легко узнать, что позволило создателям избежать юридических рисков.

После премьеры сериал оказался в центре международного скандала

Команда юристов Хоакина Гусмана заявила о намерении подать в суд на создателей сериала из-за использования биографии без официального разрешения. Сам наркобарон ещё до выхода сериала передал права на свою историю мексиканской актрисе Кейт дель Кастильо.

История Эль Чапо тесно переплетается с Голливудом

В 2015 году, скрываясь от властей, Гусман согласился на встречу с голливудским актёром Шоном Пенном, который взял у него эксклюзивное интервью для Rolling Stone. Сам наркобарон мечтал, чтобы о нём сняли фильм. Вскоре после этой встречи его задержали. Хотя официально связь между интервью и арестом так и не была доказана, эта история стала одним из самых громких медийных событий десятилетия.

Полностью завершённый сериал

"Эль Чапо" состоит из трех сезонов и 35 серий. Это завершенный драматический цикл, который проводит зрителя через весь путь героя – от взлета до неизбежного падения.

Смотрите сериал "Эль Чапо" с 15 июля ежедневно в 22:30 на телеканале УНИАН Сериал.

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