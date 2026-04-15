'Мавка. Настоящий миф': Бочарова и Довженко в фэнтези о запретной любви - эксклюзивно на Киевстар ТВ

Можно ли доверять легендам, оживающим в темноте? Ответ на этот вопрос можно узнать в новом фильме "Мавка. Настоящий миф" – романтическом фэнтези, созданном FILM.UA Group, который открывает новый взгляд на украинскую мифологию. Лента станет доступна эксклюзивно на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ уже 6 мая.

На этот раз создатели расширяют вселенную Мавки и обращаются к глубинам украинской мифологии, где мавки представлены не сказочными персонажами, а опасными и загадочными лесными существами с темной природой. События фильма разворачиваются в древних украинских лесах во время Русалчиной недели – мистического периода, когда темные силы пробуждаются, а мифические существа выходят на охоту. Несмотря на предостережения местных жителей, группа студентов-биологов отправляется сюда с научной экспедицией, не подозревая, с чем им придется столкнуться.

В центре истории – встреча двух миров: лесной нимфы Мавки (Арина Бочарова) и биолога Лукьяна (Иван Довженко). Нарушая древние законы темного мира, Мавка решает не убивать парня, а спасти его, поддавшись чувствам. Однако этот выбор запускает цепь опасных событий, ведь силы, которым она противостоит, не готовы отпустить ее со своей стороны.

Справка:

Киевстар ТВ – совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямым эфирам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа содержит более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу. Дополнительная информация: tv.kyivstar.ua

