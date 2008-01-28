Как опыт мясо-молочной отрасли использовать при дублировании фильмов на украинский язык

Мнение

Предложение Минкультуры и туризмаотносительно освобождения от НДС стоимости услуги по демонстрации фильмов, дублированных на украинском языке, должна быть безотлагательно оформлена как соответствующая законодательная инициатива. Опыт Франциив защите национальной культуры путем использования налоговых преференций или же, наоборот, используя специальные налоги сослужил бы добрую службу и в Украине.

Вот только существует один фискально-административный нюанс, который необходимо учесть и Минкульту, и Кабмину, в случае, если последний намерен засылать в Раду соответствующий законопроект. Услуги по демонстрации фильмов, дублированных на украинском языке, должны не ОСВОБОЖДАТЬСЯ от НДС, а ОБЛАГАТЬСЯ НДС за НУЛЕВОЙ СТАВКОЙ.

Разница - существенна, поскольку в случае применения нулевой ставки НДС дублирование фильмов на украинском языке становится экономически выгодным. Все затраты, которые лягут рна звукозаписывающие студии, обработчиков кинопленки, студии по тиражированию фильмокопий в процессе дублирования, тиражирования и показа фильма на украинском языке, будут подлежать возмещению - в части НДС, уплаченного на эти затраты. Таким образом, они будут иметь право на возмещение НДС, что может расцениваться как непрямая госдотация. Конечно же, только в тому случае, если звукозаписывающая студия не оформлена как СПД, который уплачивает 200 гривень фиксированного налога ежемесячно. В этом случае, естественно, права на возмещение она не получит. .

В случае же просто освобождения от НДС уплаченный ранее НДС не будет подлежать возмещению. Да, билет на просмотр фильма, дублированного на украинском, будем реализовываться без НДСа, но и выставлять уплаченный ранее НДС (на бензин, на коммунальные услуги, на рекламу) кинотеатр не имеет права - в отличие от использования нулевой ставки. Экономическая выгода может быть существенной плюс контрагенты (если они честные плательщики НДС) всегда более охотно работают с такими же плательщиками НДС (пусть даже они уплачивают этот налог по нулевой ставке). Если же они оказывают услуги или продают товар субїектам, освобожденным от уплаты НДС, они (контагенты) утрачивают прво на налоговый кредит. Таким образом, кинопоказ на украинском в случае освобождения от НДС, наоборот, будет менее привлекательным.

Налоговые пуритате могут заартачиться, указывая, что нулевая ставка может применяться исключитель при налогообложении экспорта. Но разве не Украина на протяжении десятилетия применяла именно нулевую ставку НДС к производителем молока и мяса, и аргументом в пользу ее применения в свое время была именно кризисная ситуация в секторе. С тех пор эта сфера встала с колен, и не в последнюю очередь именно благодаря этому специальному налоговому режиму, которые может теперь сыграть роль спасжилета и для кинопоказа на украинсокм языке в частности и для национального кинематографа в целом. Конечно же, при условии, что это не будет противоречить правилом ВОТ, к которой мы вот-вот присоединимся. Будет забавно, что основной шум при этом поднимет Россия, не являющаяся членом всемирного торгового клуба.

Прошу считать эту поправку официальным предложением Минкульту.

Станислав Голубенко, Киев