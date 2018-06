Бритни Спирс умрет в этом году?

В интернете появилась страница When Is Britney Going to Die?, посетителям которой предлагают угадать дату и время смерти певицы с точностью до минуты.

Создатели сайта обещают, что человек, правильно указавший время смерти певицы, получит звание Мистер (или Миссис) Смерть и игровую консоль PlayStation 3. Все желающие могут указать не только дату, но и предполагаемую причину смерти Спирс.

Устроители конкурса не сообщают, как консоль будет доставлена победителю. Единственной информацией, которая требуется от участников мероприятия при отправке ответа, является адрес электронной почты.

По состоянию на 10 января на сайте уже имеется несколько тысяч ответов. Участники опроса в большинстве склонны считать, что Бритни Спирс не переживет 2008 года.

Лента.ру