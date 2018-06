Ющенко: дома-интернаты останутся только в нашей памяти (фоторепортаж)

Президент Украины Виктор Ющенко совершает поездку в Ивано-Франковскую область. В лагере-акции "Зимняя сказка" он поздравил детей с Новогодними и Рождественскими праздниками.

Международный благотворительный фонд «Новое поколение» (Украина) совместно с «Help Us Help The Children» - проектом Канадского благотворительного фонда «Детям Чернобыля» - проводят акцию лагеря «Зимняя сказка» в Карпатах в пгт Ворохта с 2 по 11 января в 2008 г. для детей-сирот и детей, лишенных родительской заботы. В программе лагеря участвуют 85 детей-сирот из 14 детских учреждений Украины.

В своем слове Президент призвал детей не чуждаться своих украинских традиций и обычаев. «Это родной язык, родная история и украинская традиция», - сказал В.Ющенко.

«Наша цель - сделать государственную политику такой, чтобы не было в Украине детских домов, а каждый ребенок имел свою семью. Это могут быть семейные дома, опекунство или другие формы», - сказал В.Ющенко.

Он выразил уверенность, что дома-интернаты в скором времени останутся «только в нашей памяти», напомнив, что 2008 год в Украине объявлен Годом усыновления.

Лагерь под лозунгом «Вместе в Карпатах встретим Рождество – надежду и веру дарит оно» проводится волонтерами из Канады и Украины, спонсоры лагеря – украинские и канадские меценаты. Многие дети-сирот впервые здесь празднуют Рождество по украинским традициям.

В общеобразовательной школе І-ІІ ступени в поселке Татаров Яремчанского городского совета глава государства принял участие в открытии компьютерного класса, а также вручил школьникам новогодние подарки.

Фото Николая Лазаренко / POOL / УНИАН