Что нужно, чтобы выполнить рекомендацию Кокса и Квасневского – принять закон о лечении осужденных за границей консенсусом власти и оппозиции?

Вчера, 31 октября 2013 года, представительство ЕС в Украине обнародовало вывод посредников Кокса и Квасневского. Здесь важно каждое слово: "законопроект госпожи Лабунской представляет собой наилучшую основу, на которой следует создавать и искать необходимый консенсус между проправительственными и оппозиционными партиями».

Здесь обнародовано три позиции. Важно каждое слово.

Первая: Кокс и Квасневский знают о законопроекте Анжелики Лабунской, признают его существование.

Вторая: Кокс и Квасневский не заявляют о проекте Лабунской как о готовом законе: они считают, что он может представлять собой основу консенсуса власти и оппозиции.

Третья – они считают необходимым консенсус власти и оппозиции по законопроекту Лабунской.

Великолепно, это лучше, чем можно было ожидать и разительно отличается от ультимативного тона многих представителей Запада.

Формально юридически слово «консенсус», от латинского «consensus», означает способ принятия решения, который достигается на основе всеобщего согласия. В данной конкретной ситуации – согласия всех заинтересованных парламентских сил – власти и оппозиции.

В оппозиции, между тем, уже сейчас обнаружились принципиальные различия в интерпретации позиции Кокса-Квасневского.

Виталий Кличко, фракция «Удар», заявил 1 ноября 2013 года, что его «фракция поддержит любой вариант решения проблемы Юлии Тимошенко, приемлемый для Европейского Союза» - читай, для Кокса-Квасневского. Арсений Яценюк, «Батьківщина», заявил 1 ноября 2013 года, что его «фракция готова поддержать законопроект Лабунской».

Принципиальное различие позиций Кличко и Яценюка состоит в том, что первый понимает позицию Кокса-Квасневского – законопроект Лабунской может рассматриваться лишь как основа для консенсуса. Яценюк же в ультимативном тоне, явно под нажимом самой Юлии Тимошенко, говорит о готовности голосовать за законопроект Лабунской, не рассматривая его как основу будущего консенсуса.

Следовательно, Кличко понимает необходимость поиска консенсуса власти и оппозиции вокруг законопроекта Лабунской, а Яценюк отрицает такой консенсус.

Что могло бы из законопроекта Лабунской стать основой для консенсуса власти и оппозиции?

Внесенный ею 22 октября 2013 года законопроект № 3461 «О внесении изменений в статью 84 Уголовного кодекса Украины о возможности лечения за рубежом лиц, осужденных к лишению свободы», который предполагает возможность лечения заключенного за рубежом. Это очень хорошая основа для консенсуса.

Остальное нуждается в доработке.

Какие могут высказываться предложения к такой доработке?

Лабунская почему-то пришла к мнению, что – цитата из законопроекта - «если заключенный в течение года лечился в Украине (за пределами пенитенциарных заведений) и лечение не принесло желаемого эффекта, он может выехать за рубеж по решению суда». Вернее, почему Лабунская пришла к такому мнению, мы с вами можем догадаться – под влиянием Тимошенко. Но это явно несправедливо, если мы позволим себе пофантазировать, что этот закон принимается не конкретно под Юлию Владимировну, а Лабунская с гуманистических побуждений решила помочь всем, кто нуждается в лечении за рубежом. Ведь можем мы с вами допустить, что Лабунская хочет помочь всем? А если человек, осужденный к лишению свободы, нуждается в немедленной медицинской помощи? Ему что, ждать, пока Лабунская 365 дней отсчитает?

Следует согласиться с мнением представителя оппозиции от «Удара» Сергея Куницына, высказанного им 31 октября 2013 года, что "формула закона должна быть такова, чтобы право было, но при этом, чтобы это не освобождало от ответственности за совершенные преступления". Так Куницын прокомментировал новацию Лабунской о том, что «суд одновременно должен освободить заключенного от отбытия наказания по болезни».

Выдающий вклад в решение вопроса может внести лично Яценюк Арсений Петрович.

Его законопроект от 13 февраля 2013 года № 2293 предусматривал гарантии возврата заключенного после излечения для дальнейшего отбывания наказания, что законопроект Лабунской не предусматривает вообще. Злые языки говорят, что 18 октября 2013 года в экстренном порядке, ночью, Арсений Яценюк отозвал этот законопроект – под влиянием Юлии Тимошенко. Чтобы опровергнуть клевету, явно распространяемую со злостным умыслом его врагами, Яценюк должен настаивать на своей законодательной новации: осужденный должен «отсидеть».

Законопроект Арсения от Яценюка от 13 февраля 2013 года № 2293 абсолютно учитывал европейский опыт отбывания наказания осужденными. Украине следует избежать ситуации, о которой 27 октября 2013 года рассказал «Подробностям недели» на телеканале «Интер» Ярослав Гура, пресс-секретарь гендиректора пенитенциарной службы Польши: «сейчас в Польше две с половиной тысячи осужденных находятся на перерыве в наказании на лечение, 600 не вернулись с перерыва – сбежали, их разыскивает полиция».

Как лицо, умеющее читать и бывший спикер парламента, Яценюк не может не согласиться с мнением своих экс-подчиненных из Главного научно-экспертного управления Верховной Рады. Они предлагают в качестве гарантии, что осужденный вернется на родину для продолжения отбывания тюремного срока, ввести большие денежные залоги для таких лиц. В качестве компромисса Яценюк мог бы предложить: денежного залога, сформированного из личных средств депутатов фракции «Батьківщина».

После принятия за основу законопроекта Лабунской его следует доработать и по другим вопросам. Следует согласиться еще с одним мнением Главного научно-экспертного управления Верховной Рады: возможность выезда за рубеж на лечение не должна предоставляться наиболее опасным преступникам, в частности лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также осужденным за тяжкие и особо тяжкие насильственные преступления, преступления террористической направленности, торговлю наркотиками, тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления.

Безусловно, Украина должна рассмотреть и европейский опыт заочного судебного рассмотрения. Ничего личного в отношении осужденной Тимошенко Юлии Владимировны, 1961 года рождения. Рекомендация №6 R(87)18 Комитета министров Совета Европы предусматривает рассмотрение судами первой инстанции и принимать по ним решения при отсутствии обвиняемого.

Понятно, что гражданские права Тимошенко Юлии Владимировны, обвиняемой в судебных процессах о долгах ЕЭСУ и по убийству Евгения Щербаня, при заочном судебном рассмотрении не могут быть нарушены, для чего ей должны быть вручены соответствующие повестки, где упоминаются последствия неявки в суд. А поскольку мы верим, что законопроект Лабунской не принимается конкретно под Тимошенко Ю.В., то включение в него положений о заочном судебном рассмотрении никоим образом не является чем-то иным, как рассчитанным на широкие круги супербогатых украинских осужденных, имеющих средства и на денежные залоги, и на лечение за рубежом.

Самое главное сейчас: не реагировать на лозунги «защиты Тимошенко» о том, что законопроект Лабунской нужно принять позавчера.

Время для голосования законопроекта и подписания закона Президентом Украины еще есть. Если все правильно понимают слова Кокса-Квасневского: законопроект Лабунской - только основа. Что нужен для его принятия нужен консенсус, а не ультиматумы.

Для разработки на основе своего законопроекта консенсусного закона вполне может пригодиться и работа автора – Анжелики Викторовны Лабунской. Главное, чтобы и она не уподобилась своему знаменитому почти однофамильцу – критику О.Латунскому, которому в квартире номер 84 в московском «Доме Драмлита» нанесла ущерб некая Маргарита. Кто не помнит, о чем речь – перечитайте «Мастера и Маргариту» Михаила Булгакова.