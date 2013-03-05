Испанский лыжник меняет прописку

Еще ни один проект в Украине не сопровождался таким набором красноречивых и громких обещаний, как строительство «LNG-терминала». Впервые идея возведения объекта по приему сжиженного газа появилась в Украине в 2006 году. О ней говорили специалисты нижнего и среднего звена, однако пробиться на самый верх здравая мысль тогда так и не смогла.

В 2010 году, после первых безуспешных украинско-российских переговоров по снижению цены на газ, идею строительства терминала с подачи первых лиц государства подхватил Владислав Каськив. В конце 2010 года он придал «идее» масштаб национального проекта.

Бывшему лидеру «Поры» нужно отдать должное — проект в считанные дни был раскручен до небывалых высот. И стар, и млад в Украине буквально заразилась идеей диверсификации поставок газа. Еще бы — у страны появилась надежда соскочить из ненавистной «газпромовской» иглы. Многие патриоты уже представляли, как к нашим берегам один за одним плывут танкеры с сжиженным газом. И как этот дешевый газ наполняет отечественную ГТС...

Два года газовой эйфории пролетели незаметно. Успели не много. Во-первых, выбрали место под строительсто терминала – неподалеку от Одессы. Во-вторых, посчитали стоимость проекта — один миллиард долларов. И, в-третьих, объявили, что есть инвесторы, желающий вложить свои кровные в реализацию столь стратегического проекта.

Что произошло потом — весь мир обсуждал. 26 ноября 2012 года был торжественный старт строительства газопровода длиной 65 км для соединения газотранспортной системы с будущим «LNG терминалом». Каськив подписал контракт с представителем компанией Gas Natural об инвестировании в проект более миллиарда долларов. Но сама компания опровергла, что это ее представитель. Вскоре журналисты узнали, что подписант, господин Бонвеи, - обычный лыжный инструктор.

Впрочем, не будем ворошить известный на весь мир скандал. Все равно все улеглось. Каськива не уволили, и неизвестно, вынесли ли выговор.

Но вот недавно тишину вокруг терминала неожиданно нарушил президент Виктор Янукович на пресс-конференции. Глава государства заявил, что строить терминал будут не возле «жемчужины у моря», а… на турецких берегах, в районе Босфора. Что заставило президента пойти на такой решительный шаг? Может, Януковича спугнули слова Азарова, что на сегодняшний день «у нас есть проблемы со строительством «LNG-терминала»? И что связаны они, как отметил премьер, прежде всего с тем, что Турция не очень охотно рассматривает возможность прохождения танкеров со сжиженным газом через свои проливы. (Хотя ранее Каськив весьма оптимистично утверждал: с юридической точки зрения никаких проблем нет, просто в переговорах с Турцией Украине нужно более настойчиво отстаивать национальные интересы).

И, все-таки, почему Турция? По словам Януковича, там есть труба, по которой можно качать газ в Украину, если соорудить терминал перед Босфором. И тем самым проблема с прохождением танкеров через пролив отпадет. Да, труба ведь там действительно есть. Только вот она пустой не бывает. По этой трубе уже достаточно давно Россия качает в Турцию свое голубое топливо через территорию Украины и Болгарии. Работает на пределе возможностей! И, судя по всему, будет качать газ еще вплоть до 2022 года, согласно «газпромовским» контрактам.

Спрашивается – а зачем вообще Турции на своей территории совместно с Украиной возводить еще один терминал, если она уже имеет там два? Через них поступает в страну сжиженный газа из Алжира и Нигерии. Но характер поставок отражает сезонность потребления газа в Турции. Поэтому объекты не всегда загружены даже на половину. При этом Турция совершенно недавно начала их активное использование, хоть и построены они были давно: первый – в 1994 году, а второй – в 2001-м.

Одним словом, логического объяснения — почему вдруг строить украинский терминал, да в турецких степях — нет. Может, разве что, известный лыжник-инструктор сменил испанскую прописку на турецкую...

Артем Белоусов