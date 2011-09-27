В России вместо плановой экономики наступит плановая политика?

Определившись с судьбой каждого из членов российского тандема, Россия поставила точку в уникальной ситуации, когда в президентской республике (по Конституции, а на практике – в «суперпрезидентской») действующий президент не являлся лицом, де-факто принимающим решения.

Такая нестандартная конструкция создавала для российских внешних партнеров проблему, которую можно назвать «процедурной избыточностью». Дело в том, что для решения проблем президентского уровня необходимо, извините за банальность, вести переговоры с президентом. В случае же российского тандема проблемы президентского уровня де-факто решал премьер-министр Владимир Путин. Но перейти к уровню де-факто, пропустив уровень де-юре президента РФ Дмитрия Медведева, партнеры по переговорам – президенты (из президентских республик) и премьеры (из парламентских) не могли.

Таким образом, с бюрократической точки зрения, переговоры с Россией превращались в двухступенчатую процедуру, что не только удлиняло процесс выработки договоренностей, но и вносило искажения на этапе перехода на ступень де-факто принятия решений. Эти искажения, прежде всего, нужно списать на счет российской бюрократии, хотя изредка бывали безуспешные попытки партнеров России найти различия в подходах президента Медведева и премьер-министра Путина.

Кроме того, иногда тандем сам демонстрировал публичный «зазор» в позициях президента и премьера, и даже были те, чьи политические кости хрустнули после попытки проскочить через этот «зазор». Последний пример – несостоявшийся лидер «Правого дела» Михаил Прохоров; наиболее яркий – Александр Лукашенко, попадавший в эти жернова минимум два раза.

Для Украины собственным печальным примером являются газовые соглашения января 2009 года, когда для оранжевого дуэта Ющенко – Тимошенко было важнее – кто из них достигнет договоренности по газу, а не на каких условиях они будут достигнуты. И тогда Юлия Владимировна, возможно, искренне верила, что им с Владимиром Владимировичем удалось «обставить» Виктора Андреевича с Дмитрием Анатольевичем…

Так что с точки зрения Украины, теперь переговорный процесс с Россией станет более коротким и чуть более предсказуемым. Последнее – за счет того, что отпадет необходимость интерпретировать неоднозначные сигналы, регулярно продуцированные Дмитрием Медведевым.

Для автора этих строк многочисленные предсказания отечественных политологов и экспертов относительно ужесточения позиции Кремля по отношению к Украине в связи с возвращением Путина, выглядят несколько странно. «Средневзвешенная» позиция тандема к украинскому руководству никогда не отличалась особой мягкостью, другой вопрос, что роль «злого следователя» по отношению к Киеву обычно играл Дмитрий Медведев. Вот и по последнему газовому «эпизоду» именно Дмитрий Анатолиевич поднял градус дискуссии заявлением об «иждивенчестве» Украины, а Владимир Владимирович, вроде как смягчил позицию России.

Более того, не исключено, что в 2012 – 2013 годах, на которые приходится целый ряд ключевых выборов (президентские в США и во Франции, парламентские в Германии и Италии) плюс выборы в Восточной Европе Владимир Путин будет демонстрировать дружелюбие по отношению к Украине. Не в его интересах провоцировать розыгрыш «российской карты» на выборах у своих внешнеполитических партнеров.

Что касается официальной реакции США на обратную «рокировку» российского тандема, то ее сдержанность вполне понятна. С одной стороны, изначально политика «перезагрузки» – с точки зрения Вашингтона – предполагала диалог по линии Обама – Медведев с расчетом на постепенный переход к последнему президентских полномочий де-факто. Однако на сегодня США вынуждены решать большое количество сложных внешнеполитических проблем (только за последнюю декаду сентября их число возросло на три: палестинская заявка в ООН, напряженность с Пакистаном и возможность совместной операции Турции и Ирана против курдских боевиков). И в большинстве случаев Вашингтону нужен, как минимум, российский нейтралитет, а иногда – и российское влияние.

Во взаимоотношениях России с Западной Европой элемент геополитики тоже присутствует, но в значительно меньшей степени, чем с США. Аргументы европейцев в пользу возврата Владимира Путина автор этих строк выслушал за 10 дней до конца «президентской интриги» – на мюнхенской конференции 15 сентября с.г. – «Взаимоотношения ЕС и России с точки зрения Германии в контексте грядущих выборов».

Так, бывший посол ФРГ в США и Великобритании Вольфганг Ишингер, прямо заявил: «Путина в Европе знают хорошо. Мы не считаем проблемой его возращение на пост президента России. Мы в Германии и вовсе разговариваем с ним буквально на одном языке…» Понятно, что «знают хорошо» на дипломатическом языке означает, прежде всего, успешное экономическое сотрудничество.

Депутат баварского парламента Эберхард Зиннер, бывший министр Баварии по Европейским отношениям расточал очень много комплиментов Дмитрию Медведеву. Но когда дошло до ответа на прямой вопрос, г-н Зиннер заявил: «Для российско-европейских, и особенно, для российско-немецких отношений, возвращение Владимира Путина на пост президента России стало бы наиболее предпочтительным сценарием. Путин – один из самых влиятельных в мире лидеров.»

Определенным откровением конференции был тот факт, что европейские политики готовы открыто признать приоритет личных взаимоотношений лидеров. Так, депутат итальянского парламента, председатель парламентской комиссии по международным делам Микаэла Бьянкофьоре там же, на конференции в Мюнхене заявила: «Основой возрастающей экономической синергии между нашими странами является личное взаимопонимание между Путиным и Берлускони. Сила взаимоотношений Путина и Берлускони в уважении, доверии, дружбе, которые помогают лучше понять как наши собственные интересы, так и интересы мирового сообщества...»

В целом же участники конференции откровенно говорили о возрождении «кремлевской астрологии» (30 – 40 лет назад этим термином называли анализ соотношения сил в Политбюро на основании порядка расположения портретов накануне праздников) и о негативном влиянии ее на настроения инвесторов.

Что же касается набора основных требований, предъявляемых Западом к России – стабильность, предсказуемость и соблюдение достигнутых договоренностей, – то возврат Владимира Путина на пост президента РФ им вполне удовлетворяет.

Наиболее четко, хотя, возможно, и наименее дипломатично, это сформулировала депутат израильского Кнессета Фаина Киршенбаум: «По моему мнению, стабильность власти и стабильность экономики взаимосвязаны. Не существует универсальной демократии. В каждой стране она своя. Те, кто говорят, что перемены лучше стабильности – лукавят. Все мы ищем стабильность, только она является основой для сотрудничества. Должен быть гарант отношений и гарант инвестиций. В России это Владимир Путин».

Дмитрий Джангиров, г. Киев