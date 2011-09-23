Конфликт Украины с Россией - модерируемый спектакль?

В свое время арест Юлии Тимошенко породил множество версий, в том числе и о том, что экс-премьер стала заложницей большой газовой войны, в которую втянуты Украина, Россия и Европа. Сегодня уже очевидно, что обсуждать юридический аспект самого резонансного дела нашей страны на нынешнем этапе бессмысленно в силу его отсутствия. И рассматривать все происходящее, в том числе и обострившийся конфликт с РФ, необходимо через призму евроинтеграции Украины. Дело Тимошенко в этом конфликте является одновременно и фактором давления, и фактором раздражения.

Суд над Тимошенко превратился в фарс, издевательство над самим понятием «правосудие». И это сильно уменьшает вероятность поддержки Украины со стороны Европы в случае судебного спора с «Газпромом». Как мы помним, юридический повод обращения в европейский суд – вердикт украинского суда в отношении Тимошенко, и, как следствие, неправомерность газового контракта 2009 года, обсуждался в самых верхних коридорах украинской власти. По всей видимости, опыт целого ряда европейских партнеров «Газпрома», сумевших в судебном порядке добиться пересмотра условий действующих контрактов на поставку российского газа, вдохновлял украинскую власть. Немецкая E.On, французская GDF Suez of France, итальянская Eni, греческая DEPA – вот далеко не полный перечень этих компаний.

Но данный путь для Украины уже закрыт. Еще в самом начале уголовного преследования Тимошенко Европа четко дала понять: даже судебное решение по экс-премьеру не будет достаточным аргументом для пересмотра действующего контракта «Нефтегаза» с «Газпромом». И для расторжения договора следует искать иные аргументы.

Впрочем, пока что европейцы вынуждены подбирать выражения, общаясь с официальным Киевом по поводу политической ситуации в Украине в целом, и ареста Тимошенко в частности – дабы «не спугнуть Януковича» накануне возможного оформления «брачного контракта» Украины с Европой. Речь идет о подписании Большого договора об ассоциированном членстве Украины в ЕС. Создание Зоны свободной торговли – лишь часть этого договора, как и пункт, например, об упрощении визового режима для Украины. Исходя из брюссельских месседжей можно сделать однозначный вывод: Европа заинтересована подписать данный договор. Для них во многом это вопрос экономический. Для Украины же это реальная возможность наконец перестать быть обломком СССР, и ступить на европейский путь развития. Парадоксально, но пророссийский, казалось бы, Президент Янукович может войти в историю, как политик, реально приблизивший Украину к Европе.

Этим крайне огорчены в Москве. Ведь в таком случае Украина перестанет быть одиноким независимым государством, которое можно безбоязненно шантажировать, например, ценой на российский газ. Более того, интегрируясь в ЕС, Украина будет вынуждена реализовывать европейский подход по всем направлениям, в том числе и во внешней политике, что вообще неприемлемо для Кремля. Отсюда все угрозы российского руководства по блокированию украинских товаров на рынке РФ, существенному повышению стоимости энергоресурсов и настоятельные предложения Киеву отказаться от идеи евроинтеграции и присоедиться к Таможенному союзу.

Отсюда и вновь обострившийся газовый конфликт. Похоже, что официальный Киев явно рассчитывал на поддержку Европы в противостоянии с Россией. Никогда еще ни одна украинская власть не говорила так жестко с россиянами. Но теперь в свете дела Тимошенко Запад перестал понимать происходящее в Украине. Зачем Президент Украины избрал такую странную тактику – настроить против себя и Восток, и Запад? И критика со стороны всего европейского сообщества нарастает. Тому пример – все последние встречи Президента Януковича с европейскими коллегами, апогей которых состоялся во время Ялтинской конференции. Не даром еврокомиссар Штефан Фюле прямо заявил, что Украина остановилась в одном шаге от открытой двери в Европу. И Европа ожидает этого последнего шага. В данном случае – прекращения уголовного преследования основного украинского оппозиционера (именно так они воспринимают Тимошенко), и предоставления оппозиции возможности участвовать в выборах. Дело не в Тимошенко. Европейцы защищают свои принципы. Основной из которых – легитимность власти. Если оппозиции не участвует в выборах, то такие выборы являются не легитимными. И власть, победившая на них, также.

Европейцы в недоумении. Украинская власть это понимает, но ничего не делает. В чем дело? А может решает не Янукович?

Есть предположение, что конфликт Украины с Россией является модерируемым спектаклем, цель которого – оттолкнуть Европу от Украины (или наоборот кому как угодно), приватизировать по частям «Нефтегаз», а часть украинской ГТС отдать России. В этом смысле недавняя попытка Кабмина снять законодательные преграды приватизации украинской ГТС выглядит весьма показательной. Напомню, что в законопроект № 7562 «Про гарантии государства относительно выполнения решений суда» была внесена статья, содержащая норму о внесении изменений в закон «О трубопроводном транспорте», которая открывала возможность продажи украинской газотранспортной системы. После изрядного шума в СМИ данная норма была удалена из законопроекта. Но это лишь означает, что следующая попытка может быть более изощренной и, возможно, более успешной. Ведь власть вовсе не отказалась от идеи приватизировать украинскую Трубу. Недавние заявления Президента Януковича о необходимой реструктуризации «Нефтегаза» лишнее тому подтверждение. Причем сейчас уже идет разговор о ликвидации компании и создании новых компаний по направлениям: добыча собственных энергоресурсов, транспортировка российских энергоресурсов в Европу, доставка потребителям в Украине и реэкспорт российского газа за рубеж. Можно уже не говорить, что ликвидация Нефтегаза – это реальная возможность возвращения на газовый рынок посредника под уже известным всем или новым именем. Министр Юрий Бойко также обмолвился, что не исключает частичной приватизации в газовой сфере. В общем, сначала «Нефтегаз» разберут по частям, а после соберут что осталось.

Если данное подозрение верно, это будет самой большой аферой в истории независимой Украины. И последней - после нее Украина потеряет статус независимого государства.

Владимир Застава, Институт Горшенина