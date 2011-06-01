Вслед за Бакаем, Сацюком и пр. коррупционерами Россия примет Табачника?

Послушал по «Эху Москвы» беседу с министром образования, науки, молодежи и чего-то еще Украины Дмитрием Табачником.

Приятно слушать такого замечательного и умного человека — настоящего патриота России и подвижника «российского» (по его собственным словам) языка и культуры.

Я и сам люблю обсуждать с умными людьми содержательные вопросы об образовании: какова логика построения среднего и высшего образования в условиях кризиса «модернити» и постмодерна, чего больше от «болонской» системы — добра или горя, о том, чем институты должны отличаться от университетов, о стратегии подготовки специалистов, способных не только к восприятию, но и к генерации инноваций. Кстати, я тоже считаю, что система тестов исключительно с галочками и без оценочных суждений — это путь к дебилизму и социальной архаизации. И советская система образования была по многим параметрам (отнюдь не по всем!) лучшей в мире — именно потому, что развивала креативные способности за пределами формальной логики и была основана на гуманистических ценностях.

Я сам еще лет 10 назад придумал концепцию — в какой форме и в каком объеме русский литературный язык и русская литература должны преподаваться во всех без исключения школах Украины. Главный принцип в моей концепции — это деидеологизация русского литературного языка: русский язык — это один из развитых литературных языков, позволяющий выражать тонкие оттенки мыслей и чувств, имеющий большую литературную традицию и востребованный в коммуникации. При этом, поскольку в нем доминируют морфологический и исторический (а не фонетический — как в украинском) принципы построения орфографии, было бы правильно, чтоб все жители Украины умели грамотно писать по-русски. Кстати, прямой предок русского литературного языка — славено-российский книжный язык — был создан именно украинскими учеными в XVI–XVII веках и происходит из Галичины.

Всё. Точка.

Русский язык — как средство общения, но не как символ братского единения и старшебратского превосходства, не как знак любви к России, не как индикатор величия русской культуры, не как билет в «Русскій Міръ», не как память об общем прошлом, не как мечта об общем будущем. И ни слова о том, на каком языке писал Гоголь! Просто перетирать это в 1001-й раз ну просто невыносимо!

Только вот обсуждать это всё с Табачником почему-то не хочется.

Я пытался услышать от него хоть слово, хоть намек в поддержку украинского языка и культуры.

Кстати, в УССР еще со сталинских времен именно средняя школа и соответствующее министерство были едва ли не единственным массовым генератором украинской культурной идентичности (не считая национального радио, театров и книгоиздания). Если бы не массовая украинская школа (в т.ч. и русскоязычная) в пик эпохи «модернити», украинцы, судя по всему, были бы не отдельным народом, а субэтносом — как нынче кубанские черноморские казаки.

По идее, у национального языка и культуры должен быть какой-то символический хранитель — возможно, эта одна из обязательных функций министра образования.

Но главный гуманитарный министр говорил почему-то о другом: о суровой борьбе — с провинциализмом (или с провинциалистским языком), с неконкурентоспособностью (провинциаломовных театров), с националистами (которые мешают белгородцам получать образование в ХАДИ) и много о чем еще. В общем, мир полон удивительных вещей, друг Горацио.

Ну а в самом конце эфира (это не вошло в стенограмму) зачитали сообщение кого-то из слушателей — мол, вас бы, такого расчудесного, да к нам в Россию министром!

И, кстати, это мысль! Ведь очень многие жители России считают, что русские (великорусы) в РФ унижены, обойдены, непропорционально мало представлены в высших органах власти, что русская культура испытывает постоянное притеснение и унижение, что в телевизоре, правительстве и на рынке — засилье нерусских, что быть русским (особенно в неславянских регионах) не престижно, а подчас и опасно.

Как бы то ни было, некоторые основания для подобных умозаключений действительно имеют место быть.

А что, может и вправду, Дмитрия Владимировича — да в Россию?

Ведь если русский язык и культуру защищает украинский министр Табачник, то в таком случае украинский должен защищать российский министр Андрей Фурсенко. Что-что, а фамилия у него для этого самая подходящая.

Андрей Окара, Москва