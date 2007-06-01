История с Цушко: не надо нас дурить...

Мнение

Даже беглый взгляд на стилистику освещения событий вокруг отравления министра Цушко свидетельствует об очередной активизации работы в Украине русскоязычных технологов. Нет-нет, подчеркиваю, не российских, а именно русскоязычных. В действительности, ничто не может рассказать о человеке или событиях столько явного и тайного, как то КАК, ЧТО и КАКИМИ словами говорит человек, или освещаются события.

А в Украине – ничто так не выдает идейную или партийную принадлежность, как язык. И ничто так не смешит, как попытки русскоязычных пиарщиков, технологов, политологов, или благосклонных к российскому - второму государственному, депутатов вложить какие-то слова или мысли в уста тех, кто думает и разговаривает на украинском.

Опытный филолог через несколько минут после начала разговора может с 80-процентной уверенностью сказать - с віходцем из какой области, и, даже района, он имеет дело, родной ли для него украинский язык, насколько тщательно он его изучал, и думает ли человек, и разговаривает по-украински, думает ли на другом родном языке (например, русском), а по-украински лишь озвучивает мысли.

Извиняйте за длинное вступление, но в том, что пишут об отравлении господина Цушка в первую очередь поразила... неестественность, “неукраинскость”, если хотите, цитат, которые приводятся для изображения угроз министру со стороны того же таки Ющенко.

Просто, в напряженной ситуации, как сейчас, такая поразительная неестественность вынуждает думать о поразительной лжи. И потому не могу не поделиться своими наблюдениями.

Пример первый: газета “Сегодня” (от 31 мая) статья "Накануне инфаркта Ющенко звонил Цушко и угрожал ему!". Привожу цитату на языке оригинала: "Есть подозрения отравления. В субботу Цушко делали кардиограмму, и все было в норме, а когда сделали ее в воскресенье — уже предынфарктное состояние, — утверждает в интервью "Сегодня" нардеп от Партии Регионов Владимир Сивкович. — Кроме того, я располагаю информацией, что после событий в ГПУ, президент звонил Цушко на мобильный и угрожал "стереть его в порошок" /конец цитаты/.

Обратим особое внимание на то, что здесь и дальше “цитаты Президента” взяты в кавычки, то есть авторы утверждают, что слова Ющенко переданы дословно. Но... Во-первых, Ющенко – коренной украинец, который не только разговаривает, но, что важнейшее ДУМАЕТ, на украинском языке. И при необходимости употребляет украинские фразеологические выражения. Ну что хотите говорите, но нет в украинском языке выражения “стереть в порошок”. Не-ма-е. В русском – да. То есть, можно допустить, что Ющенко употребил бы какой-то украинский аналог, например “стерти на макуху” (вообще-то попробовала представить, что наш уж слишком взвешенный и толерантный Президент кому-то угрожает в частном разговоре – и самой смешно стало, ну не могу я этого представить, характер у него не тот. Может и жаль, что не тот)…

Или еще одна цитата уже народного депутата от ПР Степана Бульбы. Его слова вчера цитировали и в газете “Сегодня”, и в “Газете по-киевски”, и в Интернете. Цитирую: “Как сообщил нам товарищ Цушко, социалист Степан Бульба, с Василием Петровичем он общался в разгар событий в ГПУ. Тогда министр рассказал эму о звонках президента. «Сказал, что Ющенко ему лично звонил и говорил: «если ты не будешь выполнять мои указы, я тебя уничтожу», — рассказывает социалист.” /конец цитаты, газета “Сегодня”/. Или из “Газеты по-киевски”: "Он /Цушко/ мне сообщил, что несколько дней назад, в сущности, сразу после и во время событий возле Генеральной прокуратуры эму звонил по телефону несколько раз президент и угрожал физически уничтожить", - подчеркнул Бульба /конец цитаты/.

меня вообще есть большие сомнения, что Ющенко почему-то вдруг в разговоре с Цушко перешел на русский язык. А вместе с тем – есть еще и такое наблюдение – в разговоре с “оранжевыми товарищами” Президент иногда употребляет обращение “ты” (можете со мной поспорить, буду благодарна). По крайней мере, такие выводы я, как рядовой слушатель и читатель делаю из того, что показывают по телевидению (благо пресс-конференции высокопоставленных должностных лиц сейчас часто идут в прямом эфире), по радио, печатают в газетах... А с оппонентами общается исключительно на «вы». Вряд ли Ющенко в частных телефонных разговорах настолько кардинально изменяет себе самому, публичному. Тогда наш Президент, вообще, великий актер, и Оскар ему нужно выдать. Очень сложно полностью избавиться от самого себя, естество все равно лезет наружу. Сами же видите, некоторые депутаты или министры, когда говорят, такое впечатление, вроде бы между словами оставляют место, где в бытовом разговоре должен был бы стоять “народный артикль” из трех букв.

Я уже и не говорю о том, что как-то по мнению постороннего наблюдателя, неприсуще Ющенко звонить и угрожать. И даже дело не в том, что “не царское это дело”. Просто при нынешней технике, наверно несложно соответствующим службам вычислить – кто, кому, когда звонил. И нужно быть просто дураком, чтобы так подставляться. Ну, я еще могу допустить, что Ющенко пригласил бы Цушка к очередному “круглому столу” :).

Между прочим – могу подтвердить свои тезисы, так сказать от противного. Мы уже привыкли, что некоторые слова из публичных выступлений, скажем, членов и сторонников Партии Регионов, в словарях маркируются словом “лайл.”, то есть ругательное (лайливе). Поэтому, если бы где-то написали, что представитель этой силы такой-то в телефонном разговоре “послал...”, назвал собеседника или оппонента не совсем литературным словом, то честное слово – поверила бы, и у меня никаких сомнений не возникло. Я уже не буду вспоминать знаменитое азаровское “Да пошли Вы...”. Но вспомним одного из лидеров президентских выборов-2004 (не Ющенко :)) с его известными “козлами, которые мешают нам жить”. А где-то года через три после этого, позавчера, депутат от ПР, комментируя по ТВ данные о том, что сколько и за что платили бело-голубому майдану, прямо в эфире назвал “козлом” эксперта, который обнародовал те цифры. То есть, “преемственность налицо”.

А вообще я так увлеклась своими наблюдениями... Даже не думала, что столько можно написать (между прочим, мои наблюдения – субъективные и интересно было бы знать мнение специалиста). И все это – не потому, что я сторонник Ющенко, или оппонент Цушко – не в них дело. Дело в том, что людей обманывают в прямом эфире, а затем даже не извиняются за ложь, даже не краснеют. Просто, поражает, как иногда людей считают дурачками, и даже не напрягаются, чтобы их, скажем, дезинформировать. Но люди - не дураки, и спосбны распознать несъедобное политическое варево. Так, может, нечего нас им кормить? В такой ситуации нам остается одно – научиться отличать зерно от половы ( или по-русски “зерна от плевел”).

Татьяна, г. Киев