Быть ли досрочным парламентским выборам? (мнения экспертов)

До очередных выборов Верховной Рады Украины осталось полтора года. Доживет ли нынешняя Рада до этого дня или страну ожидают досрочные выборы?

Александр ЧЕРНЕНКО, председатель правления Комитета избирателей Украины: Думаю, на самом деле людей не очень волнует миграция депутатов из оппозиции в правящее большинство, но если говорить с точки зрения логики права, то в связи с этим должны были бы состояться перевыборы, ведь люди отдавали свои голоса представителям другой партии. Это было бы честно, морально. Но хотят ли этого люди?

Они уставшие, начнутся разговоры, что выборы дороги, на них нужно тратить деньги из бюджета, и это ничего не изменит. Но если вдруг выборы таки объявят, то люди на них придут.

Я бы не давал стопроцентную гарантию, что Верховная Рада доработает до очередных выборов, но скорее всего так оно и будет. Единственное, что сейчас может стать юридическим основанием для объявления досрочных выборов, – это изменения в Конституцию или отмена политреформы, благодаря которой депутаты получили пятилетний срок полномочий вместо четырехлетнего. Тогда можно было бы провести выборы в 2011 году. Но, как известно, у нас депутаты не камикадзе и не будут пилить ветку, на которой сидят.

Вадим КАРАСЕВ, директор Института глобальных стратегий: Запрос на парламентские выборы существовал еще до президентских выборов и неслучайно попытка распустить парламент и назначить досрочные выборы была еще у президента Ющенко осенью 2008 г., когда начался экономический кризис. И в самом деле тогда был уникальный шанс переизбрать парламент и перезагрузить власть. Тем более, что появление таких авторитетных политиков новой волны, как Яценюк, Тигипко, Гриценко и другие свидетельствовало о том что в обществе есть запрос на обновление политических элит, депутатского корпуса, перезагрузку законодательной и исполнительной власти в Украине. Потому запрос на досрочные парламентские выборы существует по меньшей мере два года. Об этом свидетельствует то, что рейтинги Яценюка, Тигипко, Гриценко и других политиков не уменьшаются, а только усиливаются, особенно на фоне политического банкротства так называемых старых политиков как во власти, так и в оппозиции.

Поэтому я прогнозирую, что до 2012 года нынешняя Рада не доживет. Следовательно, очевидно, нужно готовиться к парламентским выборам или на весну, или на осень 2011 года, потому что 2012 г. будет сложным с экономической точки зрения и власть вынуждена будет перенести выборы на 2013 или 2014 год. Думаю, после результатов местных выборов президент и его команда задумаются над тем, как выйти из ловушки парламентских выборов 2012 года. И единственным более-менее легитимным и эффективным выходом могут быть досрочные выборы в Верховную Раду весной 2011-го.

Игорь ПОПОВ, директор Центра прикладных политических исследований «Пента»: Вряд ли в обществе существует запрос на досрочные парламентские выборы: пока еще общество ожидает результатов, которые проявит действующее правительство и коалиция. И именно поэтому, я думаю, опросы общественного мнения и фокус-групп не покажут большого желания граждан внеочередных парламентских выборов. Хотя есть запрос на новые политические силы, который частично отобразится на местных выборах. Поэтому думаю, нынешняя Рада доработает до 2012 года, поскольку правительству нужно проводить непопулярные реформы, а совместить их с выборами невозможно. В частности, главным непопулярным шагом станет реформа тарифообразования в жилищно-коммунальной сфере. Тарифы вырастут, также может произойти повышение пенсионного возраста и еще ряд непопулярных шагов. Потому, естественно, волна сопротивления спала бы, в 2011 году досрочные выборы проводить никто не станет.

Виталий ЧЕРНЯХОВСКИЙ, главный координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева»: Думаю, регионалам важно будет закрепить свой успех на досрочных выборах, пока их рейтинг не обрушился. Тогда они смогли бы образовать парламентское большинство своими силами.

В то же время, это было бы выгодно обществу. Так как даже частичное обновление власти, в пределах 30-40 процентов, пойдет на пользу стране. Поэтому фактором, который ускорил бы выборы до весны 2011 года, могло бы стать давление общественных организаций и активных граждан. Как любое изменение, это должно готовиться. Тем более, когда была нарушена норма Конституции, которая предусматривает формирование коалиции именно депутатскими фракциями, а не отдельными депутатами. Почему депутат, который прошел по списку БЮТ или НУ–НС, вдруг себе позволяет оставить ряды фракции и вступить практически в другую партию?

Если общество изменило свое отношение к конкретным политическим силам, следовательно хочет видеть в Раде других людей, тогда и должен включиться механизм выборов. Я уверен, что люди проголосуют по-другому и расстановка сил в парламенте изменится.

В действительности люди не устают от выборов: для них они являются своеобразным шоу, это как чемпионат мира по футболу. Единственное, что в футболе мы не можем повлиять на результат игры, а при условиях честных выборов - можем.