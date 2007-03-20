Языковой баланс: что больше 30% или 70%?

Мнение

Политтехнолог, вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью, шеф-редактор Интернет-холдинга ОБОЗ.ua Олег Медведев на пресс-конференции озвучил выводы, сделанные после проведения исследования в Украине языкового вопроса. Результаты этого исследования он назвал “Языковым балансом Украины”.

Документ, утверждает Медведев, демонстрирует соотношение двух самых распространенных языков – украинского и русского – в большинстве сфер общественной и частной жизни. Языковой баланс, который впоследствии может выйти отдельным изданиям, составлен на основе переписи населения 2001 года, социологических исследований и статистических данных, полученных от государственных органов и учреждений, общественных организаций, профессиональных союзов и аналитических центров. Целью этого баланса политтехнолог называет предоставление обществу достоверной информации относительно вопроса, который из-за ряда по большей части субъективных причин стал темой политических спекуляций.

“Меня просто Николай Левченко достал", – сознался руководитель “Обоза” на пресс-конференции (Николай Левченко – секретарь Донецкого горсовета, который предлагает сделать единственным государственным языком русский) .

Да, в соответствии с переписью 2001 года, украинцы составляют 77,8% населения Украины, россияне – 17,3%. Украинский язык родным назвали тогда 67,5% населения Украины (это на 2,8% больше, чем по данным переписи 1989 года). Русский определили как родной 29,6% населения – сравнительно с предыдущей переписью этот показатель уменьшился на 3,2%. “Удельный вес тех, кто считает родным украинский язык, является ощутимо меньшим среди молодежи. Если в возрастной категории „55 и старше” украинский называют родным 69%, то в возрасте 18–29 – 65,5%. Среди молодых удельный вес тех, кто родным языком считает русский, составляет 33,1% против 29,5% среди старших от 55. Это дает основания прогнозировать, что в будущем количество людей, которые считают родным языком украинский, сократится через естественное движение населения”, – идет речь в Языковом балансе Медведева.

Украинский язык считают родным большинство граждан Украины во всех макрорегионах: на Западе – 93,55%, в Центре и на Северном Востоке – 83,58%; в макрорегионе Юго-восток и Юг – 61, 29%. И только в макрорегионе Крим–Донбасс те, кто считает родным украинский, составляют меньшинство: 22,21% при 76,88% тех, кто родным называет русский.

Согласно данным переписи 2001 года, среди этнических россиян, которые живут в Украине, родным считают язык своей национальности 96%. Почти 89% украинских греков называют родным языком русский. То же касается 83% евреев, 65% немцев, 63% белоруссов, 54% грузин, 38% азербайджанцев и почти 15% украинцев.

Значительная часть граждан неукраинской и нероссийской национальностей считают родным русский, а не язык собственной национальности. Исключением являются лишь поляки: среди них 71% родным считают украинский.

Наиболее свободным способом общения – и, соответственно, максимально свободным в выборе языка – исследователи считают общение в семье. В конце прошлого года они выяснили, что 38,05% граждан в семье общаются лишь на украинском, 30,36% – на русском, 30,54% – в зависимости от обстоятельств употребляют или украинский, или русский. Следовательно, если учесть 30,54% людей, которые употребляют оба языка, то выходит, что украинским языком в целом пользуются 68,6% граждан Украины, а русским – 61%.

Единственной средой, где действительно превалирует украинский, Медведев называет систему образования. Он приводит информацию Минобразования: в 2005 году 84,2% детей в дошкольных учебных заведениях воспитывались на украинском языке, 15,2% – на русском. Но в регионах, где проживает больше всего этнических россиян и русскоязычных, в сфере дошкольного воспитания доминирует или широко распространен русский язык. В частности, в Севастополе в дошкольных учебных заведениях воспитываются на русском языке 98% детей, в Крыму – 95,3%, на Луганщине – 64,4%, на Донбассе – 34,1%, Харьковщине – 11,3%. В то же время в ряде регионов Запада и Центра дети в дошкольных учебных заведениях воспитываются, в соответствии с официальной статисткой, исключительно на украинском языке.

В среднем образовании ситуация характеризуется такими показателями: в 2005–2006 годах в 82% школ учеба осуществлялась на украинском языке, в 6,5% школ – на русском, 10,27% школ – двуязычные или из „классами с украинским языком учебы”. В сельской местности украиноязычными является 91,34% школ, а в городах частица украиноязычных школ составляет лишь 61,86%, русскоязычных – 13,1%, а 24,34% школ имеют статус двуязычных или с украиноязычными классами. В Севастополе и Крыму практически отсутствуют украиноязычные школы, а в 16 регионах Запада и Центра Украины нет или почти нет русскоязычных школ. Относительно количества учеников, то в 2005–2006 году на украинском языке в целом по стране училось 78,2% детей, на русском – 20,7% (в городах – 27,32%). Каждый пятый ученик в Украине получает образование на русском языке. Однако, по словам Медведева, общение педагогов с учениками на украинском языке часто проходит лишь в рамках урока. Остальное время школьники слышат преимущественно русский язык.

Один из ключевых выводов, озвученных политтехнологом, такой. Невзирая на то, что языковой вопрос в Украине искусственно политизируется пророссийскими политическими силами, украинцы среди других проблем ставят его аж на 26 место. То есть особенно им не проникаются .

Как здесь не вспомнить слова Юрия Луценко, который любит повторять: “Шахтер с гуцулом, если встретятся, найдут о чем поговорить. И это будет не языковой вопрос”.

Дмитрий Стаховский