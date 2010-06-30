Почему я горжусь Молдовой, которая объявила 28 июня днем советской оккупации

Я до 18 лет жила на юге Одесской области по улице 28 июня. И весь советский период своего детства знала, что эта дата обозначает день прихода советских войск в Бессарабию и «освобождение» этого края в 1940 году от боярской Румынии. Правда, к этой дате в том же советском детстве добавлялись неясные противоречащие советской версии подробности. Моя бабушка гагаузка рассказывала, что аккурат через год после «освобождения» всю ее многочисленную родню погрузили в вагоны и отправили в Казахстан. Что красные «освободители» отобрали все: землю, скот, даже детскую одежду. Потом оказалось, что обоих моих прадедушек отделили от семьи и отправили дальше, за две тысячи километров от Свердловска на лесоповал… Их фактически убили в каком-то страшном местечке Ивдель. Я нашла его на карте…

– Почему их убили? – интересовалась я.

– Диль лязым сорма, - по-гагаузки отвечала бабушка. («Не спрашивай», в переводе на русский).

Она всегда переходила на гагаузский, когда мы говорили о репрессиях, зная, что я так быстрее от нее отстану.

После перестройки все стало яснее. У одного деда по маминой линии было 80 гектаров земли. Второй возглавлял ячейку либеральной партии Румынии в своем уезде. А всех, у кого была земля, у кого дома пекся хлеб, кто обрабатывал виноградник и, имея своего шелкопряда, ткал одеяла и ткани на одежду, грузили в вагоны и отправляли в Казахстан. Что бывало дальше с репрессированными, вы знаете... У каждой семьи Бессарабии есть своя история, своя наскальная живопись...

Рассказывая об ужасах ссылки, бабушка всегда добавляла такую деталь:

– Но мы были вместе, наши мужчины (за исключением прадедушек, которых сгноили на лесоповале, поскольку они были фактическими собственниками отобранных земель) были с нами. И болгары и гагаузы оставались своими семьями. А вот у молдаванок забрали всех мужей и куда-то вывезли. Молдавские женщины плакали и голосили, а военные их «успокаивали» тем, что мы забираем мужей, но они едут приготовить вам место. Куда дели мужчин молдаван, никто не знал. И почему забирали мужчин именно молдаван, мы тоже не понимали, говорила бабушка.

Позже я узнала, что в 1918 году жители Бессарабии в уездах решали на референдуме, куда им присоединяться - к Цара Ромыняскэ (Румынии) или Российской империи. Тогда они выбрали Румынию, и Румыния вошла туда по просьбе молдавского правительства и с согласия населения. Сейчас я думаю, что возможно, советская власть, помня об этом, в 1940 году просто решила уничтожить мужских представителей как бы «титульной нации», зная, что под боком есть такое государство, как Румыния. Это почерк советской власти: настоящих хозяев замордовать в ссылке, а опасные национальные элементы уничтожить…

Помню, как перед поступлением на журналистику, подрабатывая в местной газете, я слышала горькие высказывания руководителей колхозов: с кем здесь поднимать хозяйство, всех стоящих мужиков эта власть сгноила.

Сейчас в нашем регионе очень мирно живут молдаване, гагаузы, болгары и потомки советских «освободителей». Что вспоминать старое… Да, эти жители Бессарабии часто берут себе паспорта двойного гражданства, которые любезно предоставляет Румыния. Не будем это крепко анализировать. В этом втором гражданстве на самом деле нет ничего личного. Если родное государство не способно обеспечить каких-то базовых прав и свобод, то человек просто, думая об удобстве жизни, берет этот документ в соседнем государстве для того, чтобы было удобно перемещаться по Европе и трудоустраиваться там, как в случае с Румынией. Полагаю, они также легко вышли бы из него, как и зашли…

А что касается Молдовы. Эта маленькая и гордая страна, опровергая все продуцированные советами анекдоты о молдаванах, показала, что ей плевать, на то, что советская власть по сути еще не полностью покинула эту страну и продолжает подкармливать сепаратистский режим в Приднестровье. Признать 28 июня Днем советской оккупации - это все равно, что признать Голодомор геноцидом. Это показать, что власть помнит о слезах молдаванок, у которых забирали их мужей, и которых больше никто никогда не увидел. Это показать, что она чтит свою историю и помнит своих умерших. Это по-человечески… Все же, при всех недомолвках, неплохие у нас соседи на Юге?

Маша Мищенко