Медведев почувствовал себя Бендером и гарантий дать не смог

С самого утра ведущий вуз страны – Киевский национальный университет им. Т. Шевченко был оцеплен милицией. Вереница автобусов с полулежащими беркутовцами внутри расположилась со стороны бульвара Шевченко. Улицу Владимирскую и парк Шевченко плотным кольцом оцепили юные правоохранители. Всё застыло в ожидании прибытия президента РФ Дмитрия Медведева. Только кинолог с симпатичной немецкой овчаркой свободно прогуливался у входа в здание. В рамках своего двухдневного визита в Украину глава России решил прочитать лекцию украинским студентам. Причем последним в этот день заходить через центральный вход запретили. Да и на лекцию попасть можно было с большим трудом.

Студентки-первокурсницы Института филологии, изучающие китайский, толпятся в очереди у металлоискателей, в ожидании входа в заветный актовый зал.

– А по какому принципу вас отбирали? – интересуюсь у них.

– Неизвестно. Мы пришли. Хотели на Медведева посмотреть. А тут говорят, вход только по приглашениям. Русистам (студентам кафедры русской филологии) заранее места забронировали… А нам вообще о приезде Медведева никто не рассказывал.

– Откуда же вы узнали?

– По “сарафанному” радио.

– А почему так жаждете российского президента увидеть?

– Просто сможем пару прогулять… Ну, посмотреть на этого (показывает руками, намекая на рост)… Там, правда, Путин всем заправляет… Но я бы на Путина в жизни не пошла! – наперебой щебечут первокурсницы.

Но этим девочкам не суждено было увидеть и Медведева – в зал пускали только по спискам. Причем, все сидячие места в нем были расписаны. В студпарламенте рассказали, что на лекцию президента отбирали лучших студентов и активистов со всех факультетов. Мол, все по-честному. В итоге оказалось, что большинство “лучших” – это представители юрфака и Института международных отношений.

В ожидании Медведева студентки-международницы активно обсуждают вчерашний казус с венком, который налетел на Виктора Януковича, и смеясь просматривают этот ролик на своих мобильных телефонах.

– Зачем вы выставляете своего президента посмешищем? Вам должно быть стыдно! – начинает их отчитывать подошедший парень.

Они недоуменно пожимают плечами, но замолкают.

Бойкая девица со списком в руках пытается согнать своих коллег с их мест, чтобы усадить туда других студентов.

– Здесь сектор для студпарламента! Пересядьте на задние ряды, – дает она указания.

– Мы такие же студенты, как и вы, – парируют в ответ. В итоге на одно место садятся по двое. Всем хочется услышать важного гостя соседней страны.

Он появляется в зале с 15-минутным опозданием в компании скандального министра образования Дмитрия Табачника и ректора университета имени Шевченко Леонида Губерского. Среди прибывших – министр иностранных дел Константин Грищенко, глава администрации президента Украины Сергей Левочкин, министр образования РФ Андрей Фурсенко и другие чиновники.

В короткой вступительной речи Медведев рассказывает о своем первом пребывании в стенах университета Шевченко, когда он 20 лет назад, будучи молодым преподавателем, прибыл из Ленинграда в Киев на юридическую конференцию. “Сильно волновался”, выступая с докладом. Но поездку запомнил, и “впечатления остались на всю жизнь”. Разоткровенничавшись, рассказал, как потом “отмечали” в парткоме окончание конференции.

– Это мой первый официальный визит. Не буду скрывать – долгожданный, – уверял Медведев. – Мне давно хотелось его реализовать, но условия для него сложились относительно недавно. Нужно восстановить все, что было потеряно за последнее время. Вывести сотрудничество на нормальный деловой уровень. Пока у меня в этом плане опасений нет. Пока мы с президентом Януковичем делаем это достаточно быстро и, надеюсь, синхронно.

Студенты выстраиваются в очередь у микрофона, чтобы задать вопрос российскому президенту. Начинают с украинско-российских отношений.

– Вы сказали, что-то было утрачено в отношениях между нашими странами и что-то подлежит реконструкции, что вы имели в виду?

– Утрачено почти все. Все, что было нажито непосильным трудом. Прежде всего, была утрачена динамика. У нас за последние 10 лет ничего не происходило. Мы иногда созванивались, проводили какие-то мероприятия… Даже госкомиссия, которую мы вчера провели, всего лишь третья, а должна быть с момента создания 10-я. Что главное сейчас? Главное – установить экономические связи… Поэтому экономика, экономика и еще раз экономика.

– Как известно, соглашение об аренде военно-морской базы в Севастополе было продлено до 2042 года. В чем вы видите стратегическую важность сохранения этой базы для России? – поинтересовалась студентка Института международных отношений, младшая дочь экс-министра иностранных дел Владимира Огрызко Леся Огрызко.

– Я постараюсь ответить за Россию. И в целом (?). Для России, конечно, очень важно, чтобы эта база сохранялась, потому что это элемент системы безопасности. Мы давно этой базой пользуемся. Мне кажется, она никому не мешает, а скорее, поддерживает в Черноморском бассейне статус-кво. Когда статус-кво ломается, это всегда опасно. Когда в конце 80-х – начале 90-х годов исчез Варшавский договор, но осталось НАТО, статус-кво был нарушен. Я не говорю, хорошо это или плохо, но он был нарушен. Это привело к тектоническим изменениям на политической карте Европы. Многие вооруженные конфликты на территории Европы начались именно из-за этого. Просто потому, что изменилась система безопасности. И государства не смогли этим правильно распорядиться. Поэтому я всегда очень настороженно отношусь к изменениям в системе безопасности. Вы знаете российскую политику. Не то, что мы или я против НАТО. У нас с НАТО партнерские отношения. Но это все-таки военный блок, в котором Россия не участвует. Чем ближе НАТО продвигается к нашим границам, тем нам, в общем и целом, более дискомфортно. Поэтому для России резоны очевидны. Они, на мой взгляд, столь же очевидны и для Украины, и для Европы… Чем стабильнее будет ситуация в Черноморском бассейне – тем лучше для всех, включая евроатлантический блок.

Не получив исчерпывающего ответа о перспективах пребывания ЧФ в Крыму, студенты продолжили атаковать Медведева.

– Как известно, аренда Севастополя Черноморским флотом безвозмездная. Планирует ли Россия платить за пребывание ЧФ в Севастополе? И вы сказали, что ЧФ – это элемент безопасности для Европы. Но не будет ли это элементом экспансии?

– Чьей экспансии, российской? – уточнил президент РФ. – Давайте говорить прямо: не будет ли Россия использовать ЧФ, чтобы нападать на сопредельные государства? Не будет.

– А какие есть гарантии? – не сдавался студент.

– Еще Остап Бендер говорил, что гарантии может дать только страховой полис, – пытался отшутиться Медведев. – А если говорить о международных отношениях, то гарантией является сама система международных отношений, наши обязательства внутри ООН, в соответствии с международными документами. Это вопрос из области схоластических. Думаем ли мы нарушать международные конвенции и пренебрегать международным правом? Конечно, нет. Потому что для России это не выгодно. Мы все взрослые люди. Никто не хочет возвращения в советское прошлое... Что касается ЧФ. Мы и сейчас платим. Эта сумма была рассчитана в прошлый период и была связана с решением вопроса о долгах.

Российский гарант не забыл рассказать и “о гигантской сумме в 40 миллиардов”, которую получит Украина в связи с пребыванием Черноморского флота в Крыму.

Студентка Института филологии поинтересовалась литературными пристрастиями Медведева.

– Если говорить по честному, я в основном читаю всякого рода скучные бумаги, которые обычно читают президенты: проекты документов, указы, распоряжения, законы, которые поступают президенту на подпись, доклады ведомств, министерств, шифровки тайных служб. Интересно, но до определенного предела, – снова шутил Медведев. – Иногда хочется почитать что-то нормальное, человеческое. Я стараюсь следить. Но мне не всегда это удается. Несколько лет назад попросил купить мне около 50 книжек современных российских авторов, которые выходили за последние 5-7 лет. И кое-что я прочел. Не могу сказать, что от всего в восторге. Но некоторые вещи достаточно интересны. Как это не прозвучит традиционно, но я отдаю предпочтение классическим вещам. И российским, и зарубежным. И даже в электронной форме читаю. Я скачал из Интернета набор книжек и последнее, что я читал вчера перед отлетом к вам, – это был Гоголь. И получил огромное удовольствие. Как ни странно, я уже привык к этой электронной форме. Раньше она мне казалось холодной, неприятной, а сейчас получаю от нее удовольствие.

Медведев также рассказал, как ему нравятся “всякого рода умные приборы”.

– Тот чиновник, который не умеет пользоваться компьютером, подлежит безусловному увольнению. Он, по сути, не умеет писать. Я не знаю, все ли у вас министры умеют на компьютере работать? Надо проверить, – все шутил он. – Я своих проверяю.

– Умеют, да? – заулыбался Медведев, посмотрев на Табачника и Грищенко. – Хорошо. Но это не мое дело. Это вопрос вашего начальника.

Дошел черед и до наболевших газовых соглашений. Об их выгоде для Украины и России задала явно заготовленный вопрос студентка химического факультета.

– Ну хоть кто-то про газ спросил! Я сначала про химию скажу. Я всю жизнь в школе хотел быть химиком. У меня отец этим занимался. И у меня был лучший ответ в школе по химии. Но химиком я не стал. Газ – это, конечно, химия, но и физика, а еще и экономика и даже политика. Газ – с одной стороны, просто. С другой – совсем не просто, – философствовал Медведев. – Я считаю, что мы вышли на неплохие договоренности. В том числе на договоренности, которые были в Харькове. Это позволило и украинской (Медведев делает ударение на первом слоге. – Авт.) экономике вздохнуть более свободно… В этом плане у нас может быть очень неплохая кооперация. Но как это сделать – очень щепетильная вещь. У России нет никакого желания навязывать какие-то схемы Украине. У нас есть своя крупнейшая в мире компания – Газпром. Она находится в постоянном контакте с вашей украинской компанией. Сейчас мы обсуждаем вопрос, чтобы поработать над какими-то совместными проектами. Какие это будут проекты, на каких принципах – это подлежит согласованию. Но, мне кажется, что это делать нужно. Мир меняется. Происходит диверсификация источников топлива, цены на топливо меняются, мы заинтересованы в том, чтобы новые маршруты возникали и чтобы мы получали гарантии транзита транспортировки газа. А с другой стороны, наши украинские партнеры и потребители получали гарантии поставок.

Студенты заготовленно расспрашивали Медведева о реформировании судебной системы, о борьбе с последствиями мирового кризиса и международным терроризмом, о взаимном признании дипломов и плюсах Болонской системы. Президент РФ рассказал и о преимуществах единого госэкзамена перед традиционными вступительными экзаменами в вузы.

– Я долго работал преподавателем на юрфаке – 10 лет и в приемных комиссиях. Все-таки та система экзаменов, которая была, – не вполне справедлива. Там действовал лотерейный принцип – как повезет. И если по честному, еще и блат, коррупция. При наличии системы вступительных экзаменов всегда можно с кем-то договориться и деньги занести. Это было так. И в мое время было. Когда стало у всех больше денег и все захотели получать высшее образование в условиях новой экономики, проблем стало существенно больше. Поэтому система единого госэкзамена в нашей стране все-таки не плоха. Хотя она не идеальна, потому что предполагает некий усредненный подход.

Может хотя бы теперь, прослушав лекцию от Медведева, Табачник, раз и навсегда откажется от своего намерения возвращаться к системе экзаменов при поступлении.

А еще Медведева разочаровало, что в университете Шевченко не преподают русские.

– Здесь работает достаточное количество преподавателей из разных стран. Это здорово. А из России – ни одного, что плохо. Может, это издержки некоего политического процесса, который был… Может самих преподавателей не сумели заманить… Я большой поклонник Интернета, но никакой Интернет, никакие цифровые технологии никогда не заменят живого общения с людьми. Крайне важно, чтобы преподаватели ездили из России в Украину и из Украины в Россию. Но еще важнее, чтобы и студенты так поступали.

Пожелав студентам успехов, Медведев отправился на встречу с украинским бизнесом. Пока он не покинул стен университета, все выходы и входы для “простых смертных” были заблокированы. Проводив российского президента, довольные Табачник и Губерский общались на крыльце.

Студенты тоже обсуждали лекцию, правда, без особого энтузиазма. А магистру с юрфака так и не посчастливилось узнать, будет ли Медведев в 2012 баллотироваться в президенты РФ, или “Единая Россия” выберет другого кандидата.

Анна Ященко