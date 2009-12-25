Кто виноват, что в лидеры прорвались двое? Неужто электорат?

После президентских выборов 1999 года Александр Мороз, традиционно занявший третье место, был так обижен на избирателей, что не вполне политкорректно обозвал их баранами и высказался в том духе, что, мол, не созрели они ещё до статуса народа. Теперь уже и не упомнить, кто и кем там на самом деле оказался - народ, загнавший себя в тупик выбора между Кучмой и Симоненко, или Сан Саныч, вприпрыжку бросившийся в капкан «Каневской четверки» имени Е.К.Марчука. Речь вообще-то не об этом. Речь о том, вправе ли политики обижаться на «электорат».

Вопрос отнюдь не научно-этический, а сугубо практический в конкретных нынешних условиях. Когда сами аутсайдеры избирательной кампании ещё стараются сдерживаться (хотя бы публично - а вдруг да свершится чудо), но у обслуги и сочувствующих СМИ всё чаще прорываются нотки раздражения. Кем? Да избирателями же! Которые не сумели, сами понимаете, оценить очередного Имярека - такого нового и перспективного, такого квалифицированного и неконъюнктурного, в конце концов - такого молодого, пятидесятидвухлетнего!

– Ах вы, страна пи***сов! – голосит обслуга, – значит, так вам всем и надо! И плывите себе тихонько по хорошо освоенному руслу к закономерному финалу…

ИЗОБРЕТАТЕЛИ МУЗЫКИ

Эту логику и это раздражение понять нетрудно, но принять нельзя никак. Можно было бы вспомнить хрестоматийное: «другого народа у меня для вас нет». Но иронизировать нет желания. Потому что и на самом деле очень уж тоскливо смотрится практически неизбежный в финале выбор из двух не-меньших зол.

Вот только обвинять наших избирателей в данном конкретном случае совершенно несправедливо. Вся вина – на неудачливых конкурентах Юлии Владимировны и Виктора Федоровича, проигрывающих с разгромным счетом кампанию, вовсе не безнадежную на начальных этапах.

Именно они со своими великолепными спонсорами и великомудрыми политтехнологами устроили из исключительно важных выборов потрясающую воображение демонстрацию собственной неадекватности. Есть во всех этих деятелях что-то от героя Сергея Мартинсона в старой комедии «Антон Иванович сердится» – такого себе «креативщика» музыкального фронта. «Музыку надо не сочинять, а изобретать», – вещало дарование. И «изобрело» – за очень дополнительные средства – шедевр технологии, оказавшийся украденной у Чаплина мелодией «По улице ходила большая крокодила».

Скажите, пожалуйста, кем надо считать соотечественников, регистрируя кандидата «Василя Васильовича Противсиха»? Не имеет совершенно никакого значения, для решения какой «стратегической задачи» это придумано – оттянуть у кого-то (у кого?!!) какое-то количество голосов, снизить негативный психологический эффект от высокого уровня голосования «Против всех», или всего лишь ввести по его квоте дополнительных людей в избиркомы.

Понятно, что в основу «креатива» легли данные опросов, согласно которым порядка 10% избирателей собираются прийти на избирательные участки, чтобы заявить о своём недоверии ко всем кандидатам. Исключительно характерно для нынешней кампании, что нашлись стратеги, которые решили делать ставку на падение образовательного уровня граждан Украины. И, соответственно, на то, что они и на самом деле не сумеют разобраться – где графа «против всех», а где – название одного из претендентов.

А может быть, это еще более тонкий расчет – на «прикол»? В том смысле, что разберутся, конечно, но проголосуют «по приколу». Жаль расстраивать таких остроумных людей, просто поделюсь одним соображением – совершенно не остроумным и совсем простым. А именно: если падение доверия общества к «элитам» достигло уровня, когда 10% избирателей (а во втором туре – 15–20%) не считают возможным отдать свой голос ни одному из полутора дюжины кандидатов, представляющий весь спектр этих самых «элит» – это значит, что общество не в том настроении, чтобы веселиться и «прикалываться».

Очень уж знаковый оказался сюжет для нынешнего сезона – когда все основные ставки делаются на «креатифф» и на построения, которые и умозрительными назвать затруднительно – поскольку они не просто не противоречат реальности, а не имеют к ней вообще никакого отношения.

КОНІ НЕ ВИННІ

Справедливости ради необходимо уточнить: и вина, и ответственность на 18 выдвиженцах лежит далеко не равная. В счет не идут клоуны и инструментальные («технические») фигуры. Большинство кандидатов – от Богословской и Бродского до Противсиха и Супрун – подпадают либо под одно из этих определений, либо под оба сразу. Хотя некоторые (Костенко, Тягнибок и др.), вероятно, воображают, что на самом деле относятся к третьей категории – к тем, кто своим участием в президентских выборах создает для себя и своей политической силы «задел на будущее».

Надо сказать, что эту фантазию – про «задел» – по всей видимости, «втюхали» и более солидным участникам, вроде Литвина и Тигипко. О них речь пойдет ниже. А с Противсиха или с Супрун – какой может быть спрос?

Взять хотя бы Михаила Бродского. Его мотивы с самого начала были прозрачны, как горный ручей – учитывая долгую и разнообразную историю политической деятельности кандидата. Он и соответствовал ожиданиям, сдавая свои кандидатские квоты, обещая сенсационные разоблачения и выступая с заявлениями, которые не вызывают никакого резонанса. Не потому, что не «сенсационны» и даже не потому, что неправдивы (даже последнее – о причастности леди Ю к убийству Евгения Щербаня – Бог его знает, вдруг да правда?). Просто с 2004 года Михаил Юрьевич столько всего наозвучивал, что его очень трудно воспринимать всерьез. Никто и не воспринимает - кроме тех, кто пользуется его услугами. Но это уже снова наработки «креатиффщиков».

Повторюсь – ни Бродский, ни Тягнибок, и никто из этой когорты в реальности ни на какие серьезные результаты не рассчитывал и конкурировать с Тимошенко и Януковичем не мог.

По той же причине ответственность за сохранение фаворитами лидерства не несут Виктор Ющенко и Петр Симоненко – хоть, чисто гипотетически, даже у них есть шансы стать бронзовыми призерами. Однако перспективы секретаря КПУ изначально жестко ограничены рамками специфического ультралевого электората, а рейтинг личной непопулярности действующего Президента таков, что никакая, даже конгениальная кампания не способна хотя бы приблизить его ко второй ступеньке.

ПЕРВЫЕ НЕПРОХОДНЫЕ

Уже само словосочетание «первый непроходной», принятое в качестве слогана избирательной кампании, заслуживает того, чтобы «креатиффщика», его придумавшего, придушить где-нибудь в сторонке. Потому что, признав себя «непроходным» (без разницы – «первым» или восемнадцатым) кандидат должен снимать свою кандидатуру с выборов. То, что политик, публично и чуть ли не декларативно констатировавший свою «непроходимость», зачем-то продолжает морочить избирателям голову, сразу же ставит вод сомнение его искренность и адекватность. Но есть и плюс. Я бы даже сказал – исторический вклад.

И по сути, и формально слоган Анатолия Гриценко должен быть признан девизом всей нынешней кампании. Во-первых, потому, что вполне серьезные претенденты за полгода не сумели поколебать изначальный расклад и так и остались всем гуртом в аутсайдерах. И во-вторых, потому, что «перформенс» и бессмысленный литературный изыск стали самыми модными и самыми распространенными моделями избирательного сезона 2009 года.

Серьезно – ну что означают, хоть с какой точки зрения, слова «первый непроходной»? Что конкретно кандидат Гриценко А.С. непременно пройдет во второй тур и там так же непременно кому-нибудь проиграет? Или что он уверенно претендует на третью позицию? И первая, и вторая, и любая другая интерпретация в самом лучшем случае – бессмыслица, а фактически – просто враньё, или, если хотите, – ничем не подкрепленная похвальба.

Ни на каком этапе политического процесса экс-министр обороны не числился в носителях ни второго, ни третьего, ни, хотя бы, пятого рейтинга. Что неудивительно, учитывая методы ведения кампании, в которой самым гвоздевым номером стал выезд кандидата на несколько недель «в народ», «в глубинку». В Павлоград. Казалось бы – выехали и выехали. Но сколько же было разочарования и даже публично выкрикнутых обид за то, что не заметили, не оценили и не вознесли!

Не стану разбирать этот географический перформенс – боюсь наговорить грубостей. Тем более что гораздо интересней и показательней была реакция на то, что такой гениальный «креатифф» не дал тут же стратегического «прорыва». В частности, супруга кандидата Гриценко объясняла (в программе Савика Шустера 24.09), что хождение в народ вовсе не было предвыборным пиаром, поскольку даже для её личных знакомых (Порошенко и Шуфрича) это беспримерное мероприятие прошло незамеченным.

Ход мысли на самом деле уникальный: акция, осуществленная в разгар избирательной гонки, объявляется не-пиаром, поскольку она же не дала пиар-эффекта!

Не стоит и спрашивать: на какой настолько отдаленной планете живут эти неглупые и, в общем, талантливые люди? Да на той же, на которую переселились Яценюк, Тигипко, Литвин и иже с ними, если не с домочадцами, то со всеми своими штабами.

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ

Не-инопланетяне рано или поздно заподозрили бы, что эффект от заполнивших страну плакатов «Стране нужен Литвин» сильно утрачивается от того, что утверждение это делается от имени самого Владимира Михайловича. Спасает спикерских штабистов только майор Мельниченко. Его разоблачения (опять же – может, и справедливые, кто его знает?) станут хоть какой-то «отмазкой», когда спросят – почему Литвина нет во втором туре?

У команды Яценюка таких «отмазок» не будет. Там вообще беда. Глядя в какой-то программе, как Арсений Петрович распевает: «А нам всё равно, а нам всё равно», – поневоле задумываешься – они своего патрона и впрямь так ненавидят? Или – «ничего личного» – просто спешат «похоронить», чтобы после выборов можно было безнаказанно игнорировать все возможные, в том числе и финансовые, претензии всё ещё молодого, но уже совсем не такого перспективного политика?

Другое дело – Тигипко. У него, видимо, собрались настоящие эстеты и интеллектуалы. Там главная ставка сделана на Книгу. И на то, что Сергей Леонидович – «сам её написал!» Честное слово, штабные Сергея Тигипко так всем и говорят, и даже уверены, что это неубиенный козырь в избирательной кампании. Правда, лично мне не доводилось встречать ни одного человека, который бы в это поверил, или хотя бы такого, который эту книгу прочитал.

Это один из самых загадочных комплексов нашего истеблишмента. Все пишут книги и ужасно этим гордятся, даже если их участие ограничивается фамилией на обложке. И ждут, что благодарные современники оценят писательский труд, воздав голосами на выборах. Проблема – в данном случае, одна из проблем кандидата Тигипко – заключается в том, что Сергей Леонидович выдвинулся кандидатом на пост Президента Украины. А не на получение государственной премии по литературе. Видимо, необходимо уточнить: это не одно и то же.

Возвращаясь к главному вопросу – почему из 4–5 кандидатов, каждый из которых в начале кампании смотрелся вполне перспективно, особенно с учетом реально существующей в обществе усталости от Тимошенко, Ющенко и Януковича, – ни одному не удалось совершить «прорыв»? Ответ один: потому что они и не пытались.

В этой кампании было многое. Было ожидание «самораспада» рейтингов фаворитов. Были нескончаемые интриги взаимного позиционирования. Были акции и мероприятия, обсуждать которые ужасно увлекательно – в своём кругу. Были переговоры – друг с другом, с фаворитами, с Президентом, с инвесторами, с представителями зарубежных «центров влияния».

Перечислять можно долго. И всё это, наверное, и впрямь сложная работа, даже утомительная. При таких нагрузках нетрудно забыть избирателей. У которых совершенно другие проблемы, другие взгляды, другие критерии оценок гламурных мероприятий и политических «перформенсов».

* * *

Никто из «молодых и перспективных» не сумел предъявить согражданам понятную для них (а не для своих партнеров/соперников и их штабистов) альтернативу «старой гвардии». Да что там! Не сумели создать хотя бы видимость такой альтернативы!

Меня могут упрекнуть в том, что я ставлю в вину кандидатам то, что они оказались неспособны обмануть избирателей. Но это вовсе не так. Речь о другом.

В одном из своих классических трудов Сирил Н. Паркинсон отмечал, что хотя нельзя исключать того, что сотрудники туристического агентства, выпустившего привлекательный рекламный буклет, способны только на это (на выпуск буклетов), однако отдавать предпочтение следует всё-таки именно им. Потому что «люди, которые неспособны издать привлекательную брошюру, скорее всего вообще ни на что не способны».

Об этом и речь.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН