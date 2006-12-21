Готов ли Президент стать державником?

Что нас ожидает впереди? Есть ли хоть один благоразумный человек в Украине, который бы не ставил перед собой этот вопрос?

Донецкие объявили войну демократии и прут просто танком. Сейчас они расставляют своих людей по силовым структурам: уже повсплывали из небытия пшонки (Генпрокуратура), плехановы (МВД), шуфричи (МЧС). Генпрокурор Медведько, выдвинутый Ющенко, давно переметнулся в лагерь “антикризисной” коалиции, не говоря о бывшем руховце-демократе Лавриновиче, поставленном во главе Министерства юстиции обеспечивать правовое прикрытие донецкого реванша. Он перебрал на себя роль Конституционного Суда и с легкостью объявляет указы главы государства неконституционными и даже пытается что-то там косноязычно толковать.

Пессимисты уже пророчат десятилетие беспросветного царствования одного клана и превращение Украины на большую Донецкую область – с миллионами нищих и кучкой олигархов, которых те нищие боготворят... Одно слово – установление диктатуры.

Но я не пессимистка. Несмотря на слабость президентской власти и самого Президента, я верю, что не все еще потеряно.

Во-первых, диктатура одного лица возможна лишь тогда, когда это лицо реально поддерживают не менее 70 процентов населения – как, скажем, в Беларуси или в России. У нас трудно представить, что Януковича может поддержать хотя бы простое большинство населения. А о 70 процентах нечего и говорить. То есть даже если представить полную узурпацию власти донецкими, им пришлось бы лавировать, идти на уступки, договариваться и пр., а это уже не диктатура.

Во-вторых, еще рано списывать Президента. Мне кажется, что он свою миссию до конца не выполнил, хотя его звездное время, наверное, позади.

Что может сделать Президент? В первую очередь, показать, что он готов занять жесткую государственническую позицию и готов взять всю полноту ответственности за ситуацию в государстве на себя. Демонстративная жесткость будет служить положительным сигналом для Конституционного Суда, чтобы тот мог принять едино правильное при нынешних условиях решение относительно отмены политической реформы. Судьи, в конце концов, тоже люди и должны видеть, что, идя на такой радикальный шаг, они передают государство в надежные руки. Которые не просто “ничего не крали”, а которые готовы удержать все бремя государственной власти.

Но это только полпути. Самое ответственное – впереди: президентские выборы 2009 года. Подобную ответственность почувствовал Леонид Кучма в 1997-м, когда понял: если сидеть, сложа руки, то на следующих выборах (в 1999 году) Президентом станет Павел Лазаренко, который начал подобное нынешнему наступление по всем фронтам. Что произошло с Лазаренком, мы хорошо знаем...

Ющенко – конечно, не Кучма. В хорошем смысле, и в плохом – тоже. Но война делает людей героями. Война – конечно же, в переносном значении...

Оксана Охримчук, г. Киев