План «В» для Юлии Тимошенко

Подавляющее большинство «дурилок» для «разводки под умняк» последние несколько лет обычно производятся у нас по одному типовому сценарию.

Этап первый. Сначала какие-нибудь штабисты – чаще всего, одного из штабов БЮТ, но бывают и исключения – добывают что-нибудь особо одиозное из стратегических наработок оппонентов.

С этим никогда не бывает трудностей. Во-первых, система циркуляции сверхсекретной документации между конкурирующими политическими структурами налажена у нас просто великолепно. Что неудивительно – учитывая вошедшее в пословицы бескорыстие отечественных имиджмейкеров и «технологов», а также их сдержанность и нелюбовь к личному пиару. Во-вторых, общая ситуация такова, что уже почти невозможно придумать идею настолько нелепую и одиозную, чтобы хоть в каком-нибудь штабе именно она не лежала в основе стратегического планирования.

Конечно, бывает, и довольно часто, такая неприятность – при всем разнообразии собранных по конкурирующим штабам «сверхсекретных служебных записок», среди них не находится ни одной, применимой к данным конкретным обстоятельствам. Это не проблема. Имея не одну дюжину образцов, нужную «сверхсекретную» бумагу просто сочиняют «из головы». Такой способ даже предпочтительней, поскольку позволяет учесть все детали и точно «заточить» документ под конкретную задачу.

Этап второй. Когда «документ» готов, его сенсационно публикуют. Желательно – не на «досках объявлений», но в каком-нибудь элитарном СМИ. С этим тоже обычно не бывает затруднений. Даже самые неподкупные редакторы самых незаангажированных медиа редко могут устоять перед соблазном «эксклюзива». Особенно снабженного грифом «Совершенно секретно» или «Перед прочтением сжечь».

Наконец, третий этап. Когда документ уже опубликован, разворачивается широкая кампания по его обсуждению, осуждению и комментированию.

Мы так привыкли к этому типовому сценарию, что появившийся на днях секретный «План для Ющенко» – не прямой «слив», а некая псевдоаналитика – мог бы тянуть на маленькую сенсацию. Но не тянет.

Вероятно, формат «плана» был избран как дань сложившейся традиции, хотя по сути это всего лишь набор мессиджей. Правда, небезынтересных. Именно потому, что «аналитическая составляющая» провисает совершенно. А если неглупые или, по крайней мере, информированные люди не стесняются писать глупости, – то это заслуживает хотя бы того, чтобы разобраться – какие именно, для кого и зачем.

Но, прежде всего – об «аналитической составляющей». Она совсем не выдерживает критики. Даже автор вынужден в ключевых моментах делать оговорки.

«Нынешняя Верховная Рада должна быть распущена…» Но при этом: «…не конкретизировано, почему парламент должен самораспуститься (а у президента нет конституционных оснований для его роспуска) и когда именно будут назначены перевыборы».

«…Правительство Тимошенко должно быть отстранено от власти… Можно просто вывести из состава правительства представителей НУ–НС… Для открытия заседаний правительству необходимо 17 министров из 25. Четырех уже нет, значит, достаточно организовать отставку еще 5…» Автор оговаривается: «Это трудно, но выполнимо».

Конечно, на свете нет ничего невозможного, но еще Клаузевиц учил, что оперировать должно не «возможностями», а «вероятностями».

Все планы переворотов (вплоть до конституционного) и смены правительства – в частности, правительства Тимошенко – были сорваны именно потому, что в основе их лежали крайне маловероятные предположения.

В том числе и такие: Президенту Ющенко «тут может оказать помощь Партия регионов (у которой накопился большой список кадровых претензий к правительству)».

Предположение о том, что «Регионы» с готовностью поддержат любой план по устранению правительства Тимошенко – в высшей степени реалистично. Но крайне маловероятно, что эта помощь окажется действенной. Поскольку, если бы у ПР было бы достаточно собственных или, хотя бы, контролируемых голосов для отставки любого министра, то они моги бы с равным успехом проголосовать и отставку правительства целиком.

«Регионалы» и пытались это сделать неоднократно, однако у них никогда не хватало сил. Такая вот «засада».

Тем более это маловероятно сейчас, когда к Тимошенко перешел «контрольный пакет» фракции НУ–НС, и когда она сознает, что сдача каждого конкретного министра чревата приближением к опасной черте. И когда даже креатуры Ющенко вовсе не рвутся покидать «по отмашке» свои насиженные посты.

Кстати, об «отмашке». «10 июня Ющенко уже дал отмашку губернаторам проводить самостоятельную социально-экономическую политику в регионах (реализовать программы, игнорируемые правительством).

Собственно, единственная для них возможность что-то такое делать – прекратить отчислять налоги в пользу центрального бюджета, что открывает возможности «обездвижить» правительство даже без его формальной отставки». При этом аналитик опять же понимает, что даже зависимые от Ющенко «губернаторы не должны так уж безоглядно стремиться совершать уголовно наказуемые деяния во имя второго срока Ющенко…»

Ко «второму сроку» мы еще вернемся. А примеры безосновательных и сомнительных утверждений можно множить и множить. Если бы «План для Ющенко» был действительно «аналитикой», то после каждой логической и/или системной «неувязки» автор, для соблюдения правил корректности, должен был бы делать пометку: «поскольку вышесказанное практически не реально, дальнейшее рассмотрение текста представляет чисто академический интерес». Но аналитик почему-то этого не делает.

Аналитик продолжает растекаться пытливой мыслию, некритично называя все это сомнительное нагромождение маловероятных предположений и заведомых нелепостей «масштабным и технологически красивым планом». Но, опять же, он вынужден признать: «С самого начала… план вызывал только один вопрос – а кто его, собственно, будет реализовывать? Наличных ресурсов Президента для этого не хватает…».

Точно, не хватает – к аналитикам не ходи. И тут, как всегда, на помощь приходит наша палочка-выручалочка, наше верное пугало – Партия регионов. Они сами виноваты. Пока еще не было такой заумной и настолько нелепой «туфты», которую регионалам не «впарили» бы под видом гениальной стратегии.

Но не стоит все-таки перегибать палку бессмыслицы. Вроде выведения поддержки озвученного «Плана» из «серии интервью», которые дал в последнее время Николай Азаров. В которых видный регионал, как справедливо отмечает аналитик, - «последовательно выступает за отставку правительства, досрочные выборы ВР и президентские выборы строго в январе».

А еще Азаров, вероятно, регулярно чистит зубы. Странно, что этот факт никак не обыгран. Как эффектно, аналитично прозвучало бы: «…основными ресурсом для реализации планов Ющенко будет Партия регионов. Во всяком случае, Азаров последовательно чистит зубы».

Осмысленности и логической связности в таком «силлогизме» было бы ровно столько, сколько во всех основных положениях предложенного анализа.

Однако, если «План» не является ни планом, ни аналитикой, - что же он представляет собой на самом деле? Как уже отмечалось: скверно упакованным набором «мессиджей». По большому счету, что-то наподобие доноса – «в высокие инстанции». Люди, будьте бдительны! Ющенко хочет подсидеть… никогда не догадаетесь кого – самого Арсения Яценюка!

Вот он, ключевой фрагмент: «нелогично предполагать, что реализация столь масштабного плана не может в качестве второстепенной цели предполагать избрание Виктора Ющенко на пост президента. Чего бы он уступал этот пост Яценюку, если он получает им же предложенную Конституцию и все возможности для избрания».

Конечно, могут найтись такие циники, которые заметят, что сколько-нибудь реальных шансов на избрание нет ни у Виктора Андреевича, ни у Арсения Петровича. Потому что у одного рейтинг минимальный, а у другого липовый.

Более того, ходят упорные слухи, что разные серьезные силы, делающие ставку на Яценюка, серьезно раздумывают над заменой - пока еще до выборов есть время. Некоторые даже именно с этими раздумьями связывают резко возросшую активность таких политиков, как Владимир Литвин, Сергей Тигипко, Анатолий Гриценко, или даже Виктор Ющенко.

Но наш Аналитик спешит успокоить всех относительно «довольно динамичного» рейтинга Арсения Петровича. Выглядит это по-своему очень трогательно.

«…правда, его рост в последнее время остановился, но ведь и кампания еще не началась… заметно, что никакой особенной кампании Яценюк не ведет. Фактически он только комментирует различные события политической жизни. Комментарии эти эмоциональны, остроумны, чаще всего интересны и иногда – компетентны».

Можно подумать, что в период бурного «роста» своего рейтинга Арсений Петрович спасал утопающих, вытаскивал детей из пожарищ, сражался с драконами, освобождал красавиц или, по крайней мере, побеждал инфляцию и экономический спад.

Нет? Только «комментировал различные события политической жизни»?

Несомненно, у Яценюка есть масса достоинств. Однако есть, как минимум, один серьезный политик, для которого главный интерес представляют именно недостатки молодого кандидата. Особенно то, что у него нет шансов на победу.

Шансы – пусть и тающие с каждым днем – есть у Юлии Тимошенко. Во всяком случае, она с высокой вероятностью проходит во второй тур. За полтора-два месяца до дня выборов весь расклад станет очевиден для всех. В том числе и для тех, кто поддерживает Яценюка. Какой выбор будет тогда у них? Да, собственно, никакого. Им придется делать ставку на Тимошенко, заручившись ее обещанием назначить Яценюка премьером.

Неслучайно в СМИ так бурно (чем не кампания) зазвучали вариации на тему всевозможных премьерско-президентских альянсов.

Конечно, этот план не очень масштабный и технологически не красивый. Даже, напротив - совсем простой. И другого у Юлии Тимошенко, скорей всего, просто нет.

Валерий Зайцев, «Новые Грани» , специально для УНИАН