Ширка по расчету: Тимошенко с Януковичем заключат союз уже завтра?

Судя по поведению «придворных» экспертов, и Тимошенко, и Янукович всерьез озабочены проблемой: как бы потактичнее преподнести обществу резоны заключения союза, который Юлия Владимировна неоднократно именовала «неестественным»...

«Сегодня вся страна в ожидании информации об объединении двух фракций. Партия регионов и БЮТ ведут интенсивные переговоры. Мы слышим информацию, что во вторник на заседании Верховной Рады будет объединение», – такое почти сенсационное заявление прозвучало из уст главы Секретариата Президента Веры Ульянченко в прямом эфире программы «Свобода на «Интере».

Собственно сенсацией стала предполагаемая дата объединения ПР и БЮТ, а не сам факт. «Тайные переговоры» лидеров двух крупнейших парламентских фракций, равно как и содержание вероятных изменений Конституции, призванных гарантировать обе стороны от «кидка», благодаря многочисленным утечкам давно уже стали секретом Полишинеля. Более того, судя по поведению «придворных» экспертов, и Тимошенко, и Янукович всерьез озабочены проблемой: как бы потактичнее преподнести обществу резоны заключения союза, который Юлия Владимировна неоднократно именовала «неестественным».

Пока эксперты не слишком результативно пытаются доказать «отсутствие иного пути» на фоне экономического кризиса и необходимости сосредоточить усилия власти исключительно на вопросах роста благосостояния граждан. Причем низкая результативность – не их вина.

Во-первых: содержание многих «антикризисных» законопроектов, уже протащенных через Верховную Раду с подачи Кабмина, заставляет всерьез задуматься над тем, кого именно предполагается спасать и за чей счет. Собственно, ряд постановлений Кабмина в этом отношении еще хуже, там даже поводов для сомнений не остается. Во-вторых: под ногами у приближенных к бютовскому столику политологов вертится Виктор Федорович, очевидно решивший собственный язык приложить к благородному делу вразумления избирателя, но лишь окончательно запутавшийся в показаниях. Так в позапрошлое воскресенье он лично уверял, что переговоры возглавляемой им партии с Блоком Юлии Владимировны «никогда не прекращались» (надо полагать даже тогда, когда партийцы двух политсил на разные голоса вопили, что ничего похожего быть не может, потому что не может быть никогда) и даже раскрыл «великую тайну»: мол частью этих переговоров является обсуждение конституционной реформы. Однако уже в прошлый четверг заявил, что никаких переговоров нет: «Сейчас переговоры с БЮТ приостановлены по разным обстоятельствам». И после недолгих раздумий добил журналистов, мол, произошло сие знаменательное событие (то есть остановка переговоров с БЮТ)… около года назад.

Юлия Тимошенко загадочно молчит, по давней привычке выпуская впереди себя спикеров от БЮТ. Скажем, Николай Томенко не оставляет попыток объяснить, то союз ПРиБЮТ необходимо заключить не корысти ради, а токмо волею всея страны (пускай она даже и не подозревает об этом), потому что «чем выше степень политического компромисса – тем лучше для Украины».

Как поделить власть и славу

В этой области простора для фантазий почитай уже не осталось. Костяк конституционной реформы, которая пишется под коалицию ПРиБЮТ, неоднократно озвучивался разными политологами. Напомним, что это: выборы Президента в парламенте, политсила – победитель парламентских выборов получает 226 мандатов, независимо от фактического результата, назначение спикера ВР от оппозиции, переподчинение губернаторов премьеру, продление полномочий нынешней Верховной Рады не то на два, не то на три года, и, разумеется, формула Янукович – Президент, Тимошенко – премьер. Впрочем, по данным украинских СМИ, периодически всплывают и другие нюансы. Например, настоятельное желание Януковича отдать всю сферу государственных наград исключительно в ведение Президента. Или стремление Тимошенко лишить прокуратуру эксклюзивного права вести следствие и формировать дела для передачи в суд. Но это, как и перечень конституционных изменений, – детали непростого процесса подгонки политических условий под двух конкретных людей. С уровнем и так сказать, качеством запросов каждый из них, похоже, определился.

Но, что немаловажно, как минимум запросы Януковича, в свою очередь, еще предстоит подгонять под внешние обстоятельства. Скажем, в СМИприводится такое предупреждение Ангелы Меркель, прозвучавшее в разговоре канцлера Германии с Тимошенко: "Вы действительно можете внедрять парламентскую республику и избирать президента в Верховной Раде. Но полномочия этого президента должны быть минимальными. Иначе это – шулерство с целью сохранения власти, которое не останется без последствий".

Юлия Владимировна и сама бы не прочь урезать сферу влияния главы государства до уровня свадебного генерала. Кстати она неоднократно намекала, что, мол, для действующего Президента его нынешних полномочий и то слишком много. А уж должность премьера «при» парадно-выходном гаранте ее бы более чем устроила. Беда только в том, что и Виктор Федорович хотел бы иметь гарантии не только того, что досидит в президентском кресле до конца срока. Ему, между прочим, еще и обязательства перед бизнес-группами ПР выполнять предстоит… Да и «старорежимный» он какой-то – всенародную (ну или хоть полународную) любовь ему подавай, да еще и признание его заслуг, прошлых и будущих.

В этом вопросе позиция Тимошенко значительно более прагматична: есть этапы, на которых постороннее мнение волновать не должно. Примерно, как это было в декабре 2008-го, когда один из «нападающих» команды БЮТ Андрей Портнов открытым текстом заявил, что ни его политсила, ни Кабмин Тимошенко не собираются обращать внимания на возможные народные протесты против неэффективной политики правительства, потому что «кто не спрятался – мы не виноваты». Мол, главное – принцип «караван идет».

Туз в рукаве не залежится

Союз ПРиБЮТ в случае его официального оформления, вне всяких сомнений, сыграет на руку Виктору Ющенко. Президент заранее начал «артподготовку», заявляя, что в попытке переписать Конституцию под интересы двух человек видит угрозу национальным интересам Украины. И уже дважды, начиная с прошлой среды, пригрозил назначением всеукраинского референдума для утверждения своего варианта конституционной реформы, «если политические силы будут манипулировать Конституцией».

Глава его Секретариата Вера Ульянченко в одном из своих интервьюпообещала «сделать деятельность Секретариата более публичной, более инициативной» и в придачу «разгласила» некоторые из посылов предстоящей информационной атаки Президента: «людям хочется жить в своем государстве, свободном и европейском, со свободой слова и свободой выбора, со свободным бизнесом, честными правилами игры, открытой политикой». Выписать из такого набора утверждений серию обвинений труда не составляет.

Нет никаких сомнений в том, что, скажем, идея выборов Президента в Верховной Раде общественной поддержки не получит, хотя и, по мнению Конституционного суда, и согласно заключению Венецианской комиссии, которая за год до Помаранчевой революции рассматривала проект конституционной реформы авторства Степана Гавриша, никаких юридических препятствий таким переменам не существует. Разумеется, при условии неукоснительного соблюдения самого процесса внесения изменений в Конституцию.

Однако сильные стороны президентской позиции прогнозируемым общественным неприятием не ограничиваются. Европейская практика не предусматривает совмещения выборов Президента в парламенте с широкими полномочиями главы государства, следовательно, в таком разрезе любые уступки Януковичу в полномочиях автоматически вызовут шквал обвинений в отходе от демократических принципов. И вполне вероятно, что не только со стороны Ющенко, но и от европейских лидеров, заинтересованных в удержании Украины в зоне своих интересов. Подобное было бы крайне неудобно для Тимошенко, немаловажным элементом экономической политики которой в последние полгода стали вояжи по миру с протянутой рукой. Процесс и без того уже застопорился, а подозрения в стремлении перекроить Украину под российский автократический образец, понятное дело, ситуации не улучшат.

Украина – не Россия?

Для того, чтобы цементировать союз Тимошенко с Януковичем, придется не только правильно поделить полномочия и места в правительстве, не только переписать Конституцию (впрочем, на этой стадии «кидок» все еще остается возможным), но и пойти еще на один непопулярный политический шаг – ввести императивный мандат в Верховной Раде. А уже сегодня отношение общества к «кнопкодавам» таково, что можно смело принимать ставки: что вызовет больший протест – жесткая привязка нардепов к фракциям или отмена всенародных выборов Президента.

Кстати у Тимошенко и всех, кого она пожелает записать в союзники, есть обязанный премьеру министр внутренних дел, который и до ее защиты в ситуации с франкфурстким скандалом публично обещал разгонять «агрессивно настроенных демонстрантов» слезоточивым газом, а уж потом арестовывать. При этом глава МВД подчеркивал, что это – общемировая практика рассеивания «агрессивных нападений». Правда, надо отметить, что такой выход – выход только на случай отказа от любых выборов и установления диктатуры.

С информационной опасностью Юлия Владимировна научилась справляться без посторонней помощи. Критики ее запрета органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям и организациям предоставлять любую статистическую или экономическую информацию кому-либо кроме Кабмина и Госкомстата, что у Ющенко окрестили «экономической цензурой», вот уж неделю как брызжут слюной без видимой реакции со стороны премьера. Сама Тимошенко, не отвлекаясь, браво рапортует об успехах на ниве борьбы с кризисом и наполнения бюджетов и бюджетиков.

Сюда же осталось присовокупить и пока что незаконченную историю с атакой премьерской фракции на телеканал «Интер», который не любит Юлию Владимировну так, как она этого, по своему мнению, заслуживает… и ситуация в Украине начинает пахнуть примерно так же, как и успехи в демократии у нашего северного соседа. Разумеется, до твердости рук российского высшего руководства нашим еще далеко. Но тенденция, считайте, уже наметилась. Да и отечественных «вольнослушателей» нельзя упрекнуть, мол, не стараются. И сакраментальная формула «пипл хавает» пока что сбоит не слишком часто. Другой вопрос, надолго ли этого хватит?

Елена Перегуда