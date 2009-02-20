«Агрессивные» демонстрации Луценко будет разгонять слезоточивым газом

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО считает, что наиболее эффективным методом разгона агрессивно настроенных демонстрантов являются разрешенные законом слезоточивые газы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в начале учений, которые проходили на одном из полигонов под Симферополем.

«С моей точки зрения, тактика «стенка на стенку» по физическому, силовому выжиманию демонстрантов является неправильной. Во всем мире к большим скоплениям агрессивно настроенных демонстрантов применяют слезоточивый газ, и только после этого, рассеяв агрессивное нападение, их арестовывают согласно действующему законодательству. Именно такая тактика будет браться на вооружение и украинской милицией», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО. Он заметил, что на совещании с руководством МВД и региональных подразделений милиции, которое предшествовало учениям, отмечались устаревшие методы спецподразделений.

При этом министр отметил, что для милиции должна быть главным заданием защита прав людей, в том числе право на протест, и только во-вторых – защита общества от агрессивно настроенных участников беспорядков.