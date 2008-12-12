У Тимошенко предупредили: кто не спрятался, мы не виноваты

БЮТ не собирается обращать внимания на возможные народные протесты против неэффективной политики правительства Юлии Тимошенко в вопросе преодоления экономического кризиса и смягчения его последствий для населения Украины. На это намекнул представитель блока имени премьера Андрей Портнов в прямом эфире программы «Шустер live» та телеканале «Украина».

Присутствовавшие в студии журналисты напомнили нардепу, что Партия Регионов вчера дала правительству Тимошенко 100 дней на то, чтобы изменить к лучшему экономическую ситуацию в стране. И заодно предупредила, что «поднимет всю Украину», выведет миллионы людей на улицы, если по истечении оговоренного срока никаких перемен не произойдет. Журналисты всего лишь пытались выяснить у Портнова, хватит ли БЮТ новосозданной коалиции, и правительству Тимошенко 100 дней на то, чтобы успеть что-то сделать в этом плане? И как люди смогут (должны) почувствовать, что Кабмин начал хоть что-то делать в направлении улучшения экономической ситуации?

На такие вопросы представитель БЮТ отреагировал несколько странным образом: «Мы ничьи ультиматумы воспринимать не будем. Сто дней нам дадут или пятьдесят дней. Значит, мы действуем по принципу "караван идёт". Кто хочет сотрудничать с правительством, с парламентским большинством, – он будет сотрудничать. Кто не хочет, тот не хочет». К этому пассажу Портнов присовокупил: «поэтому кто не спрятался, мы не виноваты».