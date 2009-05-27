Ющенко пригрозил референдумом для принятия своей Конституции

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не исключает назначения Всеукраинского референдума для принятия предложенных им изменений в Конституцию.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал в интервью «Независимой газете».

«Если политические силы будут манипулировать Конституцией, я назначу всеукраинский референдум», - сказал В.ЮЩЕНКО

Он подчеркнул, что Украине нужна новая Конституция, которая бы четко разграничила полномочия ветвей власти, обеспечивала их эффективную работу, давала ответ на ряд вызовов, стоящих перед государством.

«Так мы найдем ответы на то, как гармонизировать экономику, на организацию социальной жизни, как лучше создавать рабочие места... Мы эту политику никогда не реализуем, пока мы не сформулируем принципы развития государства через новую Конституцию», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что в этом процессе очень важно иметь консолидацию, в том числе и политических сил в парламенте. «Чрезвычайно важно - вокруг чего мы объединяемся, каких целей. Если мы говорим о том, что мы объединяемся вокруг того, чтобы принести в Украину демократическую модель развития власти, организации отношений между институтами власти, между центром и регионами - это нужно приветствовать. Если речь идет о том, что это объединение служит только одному - как узурпировать и зафиксировать эту узурпацию на разных полях власти на несколько «пятилеток», убежден, что это является вызовом, и не только украинской демократии», - отметил Президент.

В этом контексте, отвечая на вопрос о возможном объединении БЮТ и Партии регионов, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что здесь речь в действительности идет о судьбе украинской демократии. Он в очередной раз предостерег: если страна утратит демократию, она утратит независимость. «Я сразу назначу референдум, как только эти договоренности произойдут, если будет переписываться Конституция, если будут манипулирования с Основным Законом, который формирует устройство в государстве», - заявил глава государства.

Он высказал убеждение, что силы, «которые, начиная с 2 сентября 2008 года, не раз подходили к теме закулисной реформы Конституции и разделения страны «на двоих», больше всего боятся только одного: общественного мнения, общественной позиции».