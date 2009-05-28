Янукович говорит, что никаких переговоров с Тимошенко уже нет

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что между фракциями Партии регионов и БЮТ «никаких переговоров нет».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам, отвечая на вопрос, на какой стадии находятся переговоры с фракцией БЮТ по поводу коалиции.

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «сейчас переговоры с БЮТ приостановлены по разным обстоятельствам». «Поэтому никаких переговоров нет», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 24 мая Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что переговоры возглавляемой им партии с Блоком Юлии Тимошенко "никогда не прекращались". К этому лидер ПР добавил: он надеется, что после президентских выборов “состоится объединение, новое единенье политических сил в парламенте, и тогда не нужны будут досрочные парламентские выборы”.