Ющенко остановит решение Тимошенко об «экономической цензуре»

В Секретариате Президента категорически не воспринимают принятое 20 мая 2009 года на заседании Кабинета Министров Украины распоряжение «Некоторые вопросы распространения статистической информации и административных данных», которое запрещает органам исполнительной власти, предприятиям, учреждениям и организациям распространять административные данные, данные финансовой и таможенной статистики без предварительного согласования этой информации с органами государственной статистики.

Президент Виктор Ющенко считает, что распоряжение не отвечает Конституции и законам Украины и несет чрезвычайные риски, и уже принял решение о немедленной остановке его действия в случае его публикации. Об этом сообщил первый заместитель главы Секретариата - представитель Президента в Кабинете Министров Александр Шлапак, информирует пресс-служба Президента.

Шлапак считает постановление Кабмина “решением об экономической цензуре” и обращает внимание, что это не одиночный документ подобного содержания. В частности он напомнил, что на заседании правительства 15 апреля 2009 года «отдельным поручением» запрещено министрам и руководителям других центральных органов исполнительной власти без согласования с премьер-министром или первым вице-премьер-министром представлять по запросам органов государственной власти официальные информационно-аналитические и дополнительные материалы. «Считаем, что любое правительственное решение, которое создает препятствия для реализации органами государственной власти и их должностными лицами, в частности Президентом Украины, Верховной Радой Украины, Генеральной прокуратурой, Счетной палатой и тому подобное своих полномочий, в том числе и тех, которые осуществляются в интересах граждан Украины, не имеет ничего общего с политикой открытости в деятельности государственных органов, в частности правительства, как это предусмотрено одобренной Кабинетом Министров Украины Программой деятельности Кабинета Министров Украины, и порождает такое явление, как коррупция», - так Шлапак прокомментировал информационную политику правительства.