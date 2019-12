«Тиндер» для предпринимателей: ЕБРР и ЕС запускают социальную сеть для бизнеса

6 декабря в рамках инициативы Европейского Союза «EU4Business» при поддержке ЕБРР состоится международная конференция по диджитал-трансформации консалтингового бизнеса — «Merezha. Loading». Конференция без лишнего и только по существу. То есть стандартного фуршета не будет, но событие стоит посетить ради общения с мировыми экспертами, представителями ЕБРР и международных организаций, ведь некоторые из них едут в Украину впервые.

Отдельная пресс-зона предоставит возможность взять интервью у спикеров конференции:

· Paul Ashcroft, соучредитель The Ludic Group (Лондон, Великобритания), соавтор книги «Digital Humans and their Organizations»

Тема: Диджитал меняет все: 12 уроков для лидеров.

The Ludic Group — ключевой лидер направлении Диджитал обучения Fosway 9-Grid компании Fosway Group, являющейся европейским лидером аналитики индустрии HR. В 2018 году Ludic Group вошла в топ-15 лучших провайдеров обучающих технологий, финалист Премии обучающих технологий за лучшую обучающую игру.

The Ludic Group применяет цифровые инструменты для достижения глобальных изменений во всемирно известных организациях. В том числе BBC, IBM, Bayer, правительство Дубая, Fujitsu, Кембриджский университет, Deutsche Bank, Vodafone, Nestle, ING, British Petroleum, Coca Cola и многие другие.

· Garrick Jones, соучредитель The Ludic Group (Лондон, Великобритания), соавтор книги «Digital Humans and their Organizations»

· Sharon Crost, президент TriGeo Social Media Alive (Сан-Франциско, США)

Тема: Достаточно ли вы переживаете за собственную цифровую репутацию?

Шэрон имеет более 10 лет опыта в бизнесе социальных медиа. Она получила золотую награду от Ассоциации маркетинга ИТ-услуг по SMM мастерству и вошла в рейтинг «Топ-25 цифровых маркетологов» в 2012 и 2013 годах по версии онлайн журнала BtoB.

· Alexander Paine, ассоциированный директор, Группа по финансированию и развитию МСБ, ЕБРР (Лондон, Великобритания);

Александр возглавляет команду по финансированию и развитию МСБ в ЕБРР. Его команда разрабатывает новые программы в пространстве малого и среднего бизнеса. Кроме того, он занимается стратегическим развитием международной консультативной программы ЕБРР, которая охватывает 26 стран.

Обозначить проблемы отечественного консалтинга и перспективы его диджитализации помогут представители из Украины:

Михаил Федоров, Министр цифровой трансформации Украины

Дмитрий Романович, заместитель Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины

Андрей Федорив, основатель и CEO FEDORIV GROUP

Кирилл Куницкий, основатель международной школы системного бизнеса «БизнесКонструктор»

Ольга Андриенко-Бентц, независимый консультант, ex-директор практики стратегического и операционного консалтинга, PwC Украина

Конференция буквально окунет гостей в цифровой мир. Ведь здесь состоится лонч платформы Merezha – это своеобразный «тиндер» для предпринимателей и консультантов, разработанный диджитал креативным агентством ISD Group.

Как это работает? Каждый предприниматель рано или поздно задается вопросом, как ему найти “свою” экспертизу? Во-первых, надо понимать вызовы и проблемные точки бизнеса. Далее, как правило, приходит понимание, что собственных знаний не хватает и есть потребность в специалисте, который может посоветовать, помочь справиться с вызовами.

Впоследствии предприниматель начинает поиск тех, кто его лучше чувствует и понимает. Позитивное знакомство и первое впечатление дают толчок вести диалог дальше, доверять эксперту.

Именно этот инсайт реализован на платформе Merezha, которая по сути является социальной сетью для предпринимателей и консультантов. Уникальность платформы заключается в том, что бизнес уже на первых этапах знакомится со своими «экспертами». С теми, с которыми возникает «химия». Именно она и определяет дальнейшее общение. И это только начало.

Merezha финансируется ЕС в рамках инициативы «EU4Business НАПРАВЛЯЕМСЯ ВМЕСТЕ» и внедряется ЕБРР.

Конференция «Merezha.Loading» состоится 6 декабря 2019 года, по адресу: г. Киев, вул. Дорогожицкая, 3 (UNIT.City, корпус B12). Начало регистрации в 9:00

Программа и подробности по ссылке: https://join.merezha.com.ua

Для аккредитации на конференцию «Merezha.Loading» необходимо заполнить форму: http://bit.ly/33A77E8

Контакт для представителей прессы: Влад Буйвол +380 (99) 280 16 95