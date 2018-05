Талантливые украинцы смогут поступить в Лондонский Университет Искусств по итогам собеседования в Киеве

Талантливым абитуриентам из Украины предоставлена уникальная возможность поступить в Университет Искусств, Лондон (University of the Arts, London – UAL) по итогам бесплатного собеседования, которое состоится 16 ноября в Киеве. Собеседование будет проходить в представительстве University of the Arts, London в Украине (Образовательная группа «ДонСтрим»).

Бесплатное вступительное интервью-собеседование для талантливых украинцев проведет международный координатор Лондонского Университета Искусств Кейт Роуз Каррик (Kate Rose Carrick). Интервью-собеседование состоится 16 ноября 2014 года в официальном эксклюзивном представительстве UAL в Украине (Образовательная группа «ДонСтрим»).

Собеседование смогут пройти все желающие – от абитуриентов и студентов до получивших профессиональное признание художников, модельеров, режиссеров, дизайнеров, фотографов, арт-критиков. На интервью ждут всех, кто хочет получить лучшее британское образование в сфере дизайна, искусства, моды, медиа, кинематографии, рекламы, коммуникаций.

Безупречная репутация Лондонского Университета Искусств и интерес к нему со стороны абитуриентов во всем мире является причиной достаточного высокого конкурса при поступлении. Поэтому для допуска к собеседованию каждому абитуриенту необходимо пройти обязательный предварительный отбор, в процессе которого будет оценена потенциальная готовность соискателя, а также будут предоставлены рекомендации по подготовке творческого портфолио.

Чтобы у украинских абитуриентов было больше шансов для поступления в Лондонский Университет Искусств, Кейт Роуз Каррик проведет мастер-класс, посвященный подготовке портфолио. Мастер-класс состоится 15 ноября в рамках образовательной выставки Британского Совета – UK Education Fair («Университеты Великобритании»).

Во время мастер-класса все желающие смогут узнать, какие работы рекомендуется включать в портфолио, необходимое для поступления на программы UAL (Foundation, BA, MA и др.), каковы типичные ошибки составления портфолио. Слушатели мастер-классов также смогут ознакомиться с качественно подготовленными примерами вступительного портфолио.

Предварительный отбор проводится специалистами официального эксклюзивного представительства Университета Искусств, Лондон в Украине – Образовательной группы «ДонСтрим». Зарегистрироваться на предварительное интервью для допуска к вступительному собеседованию можно по телефонам: +38 (044) 496 0948, +38 (044) 599 3180.

Справка. Университет Искусств, Лондон – самый крупный ВУЗ в мире, специализирующийся на образовании в сфере дизайна, искусства, моды, медиа, коммуникаций. Среди его выпускников – сотни выдающихся людей в мире искусства, кино, моды, дизайна:Колин Ферт, Джон Гальяно, Александр Маккуин, Пол Смит, Стелла Маккартни, Джарвис Кокер, Вивьен Вествуд, Beck, Пирс Броснан, PJ Harvey, Хуссейн Чалаян, Пол Хаксли, Тим Рот и многие другие.

Ежегодно в Лондонском Университете Искусств более 20 тыс. студентов обучаются всему самому лучшему у признанных профессионалов.

University of the Arts, London – крупнейший университет в Европе в сфере медиа, кинематографии, дизайна, рекламы, коммуникаций, моды, арта, менеджмента в искусстве.

В состав Университета Искусств входят 6 всемирно известных колледжей:

§ Central Saint Martins College of Art and Design

§ London College of Communication

§ London College of Fashion

§ Camberwell College of Arts

§ Chelsea College of Art and Design

§ Wimbledon College of Art

Образовательная группа «ДонСтрим» – официальный эксклюзивный представитель Университета Искусств, Лондон в Украине.

http://donstream.com.ua/

facebook.com/DonStream.art

e-mail: art@donstream.com.ua

Тел.: +38 (044) 496 0948, +38 (044) 599 3180