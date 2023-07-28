Их телефонный разговор так и не состоялся.

Российский президент Путин игнорирует попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести переговоры о возвращении к зерновой сделке.

Об этом пишет The Wall Street Journal. В последние недели турецкий лидер неоднократно заявлял, что планирует поговорить с Путиным о возобновлении соглашения, однако телефонный разговор так и не состоялся, говорят дипломаты.

По их словам, турецкие официальные лица продолжают добиваться решения этого вопроса по другим каналам связи с Кремлем. "Решение России выйти из соглашения, позволяющего экспортировать украинское зерно по всему миру, - это авантюра Путина, чреватая дипломатической напряженностью в отношениях с двумя наиболее влиятельными партнерами страны - Китаем и Турцией", - отмечает газета.

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Такое поведение Москвы может быть связано с решением Эрдогана вернуть защитников "Азовстали" в Украину, а также с одобрением Турцией вступления Швеции в НАТО. "Думаю, что Путин перестал доверять Эрдогану как прежде. Для Путина необычно не брать трубку", - сказал журналистам бывший советник посольства Турции в Москве Гюльру Гезер.

Выход России из зерновой сделки

Напомним, Россия вышла из соглашения о разблокировании украинских портов, обвинив Запад в том, что тот не выполнил свои "обещания".

Российские захватчики сразу же начали массированно обстреливать юг Украины, намереваясь уничтожить портовую инфраструктуру. Кроме того, Москва оъявила, что теперь будет рассматривать все суда, следующие в порты Украины, как потенциальные перевозчики военных грузов.

Турецкий президент был убежден, что сможет договориться с Путиным о возвращении к соглашению. Он заявлял, что планирует провести с ним телефонный разговор, а позже - встретиться лично. При этом он призвал Западные страны "принять меры" в ответ на "ожидания" Путина.

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