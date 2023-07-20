Глава МИД Украины признал, что суда могут подвергнуться нападению со стороны РФ.

Украина готова возобновить экспорт зерна, несмотря на российскую военно-морскую блокаду Черного моря. Заявление прозвучало на фоне ударов России по украинским портам, откуда отправляют зерно.

"Мы готовы пойти на любой риск. Я думаю, что наше послание миру простое: Россия нам не нужна", - заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью TIME.

Журналисты отметили, что заявление украинского дипломата показало готовность Киева разоблачить блеф Москвы на фоне противостояния в Черном море, потенциально продвигая экспорт зерна, несмотря на угрозу нападения России на гражданские грузовые суда. Из-за роста цен на зерно на мировых рынках это также поднимает ставки для международного сообщества, включая Турцию и ООН, которые выступила посредником в сделке по зерну в 2022 году.

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При этом Кулеба признал риск того, что коммерческое судно, перевозящее тысячи тонн зерна, может быть "отправлено на дно российской миной или российской ракетой".

"Это тот риск, который вы готовы взять на себя? Это вопрос, на который должны ответить люди здесь, в штаб-квартире ООН и в Анкаре. Мы не хотим подвергать чью-либо жизнь риску по нашему усмотрению. Если вы спросите нас, готовы ли вы проверить это? Но мы должны взаимодействовать с другими для минимизации рисков", - заявил глава МИД в миссии Украины при ООН.

В последний раз, когда Россия вышла из сделки по черноморскому зерну в конце октября 2022 года, Украина также объявила, что продолжит поставки зерна при поддержке Турции и ООН. Через несколько дней Россия изменила свое решение и вернулась к соглашению, что позволило возобновить экспорт. На этот раз, говорит Кулеба, подобное балансирование на грани войны может не так легко изменить позицию России.

"Однажды сработало. Посмотрим, сработает ли это снова. Я не вижу, чтобы это происходило", - указал дипломат.

По его словам, для России возврат к сделке, по-видимому, мало выгоден. Срыв украинского экспорта почти наверняка вызовет дальнейший скачок цен на зерно на мировом рынке. Цены на пшеницу, кукурузу и сою выросли в ответ на решение Москвы не продлевать сделку. Фьючерсы на пшеницу выросли на 3%, что вызвало новые опасения по поводу нехватки продовольствия и инфляции, особенно в тех частях Африки и Азии, которые зависят от поставок украинского зерна. Мировой эталон цен на пшеницу вырос в среду на целых 9%.

"Расторгая зерновую сделку, они одним выстрелом убивают двух зайцев. За всей этой дипломатической дымовой завесой русские просто пытаются заработать больше денег", - подчеркнул Кулеба.

Выход России из зерновой сделки – главные новости

В понедельник после выхода из зерновой сделки Кремль предупредил, что грузовые суда сталкиваются с "определенными рисками" при выходе из украинских портов в "непосредственной близости от зоны боевых действий". Если поставки возобновятся без официального соглашения с участием России, "тогда следует учитывать эти риски", заявил в понедельник журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В среду Минобороны России заявило, что любые суда, заходящие в украинские порты, будут рассматриваться как "потенциальные перевозчики военных грузов", а страны, ответственные за эти перевозки, будут считаться "участвующими" в войне на стороне Украины.

Во вторник министерство обороны России заявило, что последняя волна ракетных обстрелов двух украинских портовых городов - Одессы и Николаева - была "массовым ударом мести" в ответ на взрыв, повредивший российский мост в Крыму.

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