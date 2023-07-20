Захватчики заявили, что "достигли цели удара".

В России назвали ночную атаку по Николаеву и Одессе ударами "возмездия".

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что ударили высокоточным оружием морского и воздушного базирования по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах Одессы и Ильичёвска Одесской области.

В Николаеве они якобы ударили по объектам топливной инфраструктуры и складам боеприпасов украинском армии. Оккупанты заявили, что "достигли цели удара", поразив все назначенные объекты

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Что Россия называет ударами "возмездия"

Напомним, что 17 июля на Керченском мосту прозвучали взрывы, в результате которых был разрушен один пролет автодорожной части моста.

Путин пообещал "ответ" на это, заявив, что Москва якобы не использует мост в военных целях. Уже ночью оккупанты выпустили по Украине шесть "Калибров" и 35 БПЛА, назвав это "высокоточным ударом возмездия".

Военный эксперт Александр Коваленко отметил, что на подготовку такой атаки оккупантам понадобилось бы около 48 часов, что свидетельствует о том, что ее готовили еще до взрывов на мосту.

Уже 19 июля Россия массированно атаковала Украину крылатыми ракетами воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными дронами. В результате удара была повреждена инфраструктура портов Одессы и Черноморска. В Николаеве возник пожар.

В ночь на 20 июля захватчики вновь ударили по Одессе и Николаеву, выпустив 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

В Николаеве из-за атаки по гражданской инфраструктуре пострадали 18 человек, в том числе 5 детей. В Одессе пострадала портовая инфраструктура, жилые дома и складские помещения. Известно о 8 пострадавших, среди которых 3 спасателя.

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