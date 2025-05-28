Пока в Германии не могут четко ответить, объявят ли о передаче дальнобойных Taurus Украине во время визита Зеленского в среду.

Накануне визита Владимира Зеленского в Берлин канцлер Германии Фридрих Мерц оказался под шквалом критики из-за заявлений о возможности передачи Украине дальнобойных ракет Taurus. Неопределенность в позиции Берлина вызвала возмущение среди союзников и собственной коалиции, что может омрачить визит украинского лидера, пишет Politico.

Заявление Мерца о том, что Украина больше не имеет ограничений по использованию дальнобойного оружия от партнеров, было воспринято как сигнал к предоставлению ракет Taurus, способных поражать цели на глубину до 500 км. Однако уже на следующий день канцлер уточнил, что имел в виду "право Украины использовать полученное оружие, даже за пределами собственных границ".

Высокопоставленный депутат ХДС Родерих Кизеветтер жестко отреагировал на позицию правительства.

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"Нет никаких признаков того, что Германия наконец поставляет крылатые ракеты Taurus, потому что я до сих пор не вижу единства в коалиции и политической воли реагировать должным образом, решительно и последовательно на массированную эскалацию со стороны России. Такие заявления в целом не являются полезными, поскольку они подчеркивают слабость Европы перед Россией", - написал он в соцсети X.

Путаницу усугубили слова министра финансов Ларса Клингбайля из партии СДПГ, который отрицал любые изменения в политике поставок оружия:

"Нет ни одного нового соглашения, которое бы выходило за рамки того, что имело предыдущее правительство".

Хотя Мерц в понедельник пообещал, что Германия "сделает все" для поддержки Украины, будет ли объявлено о передаче Taurus во время визита Зеленского, остается непонятным.

"Taurus мог бы оказать помощь, по крайней мере частично, и таким образом защитить гражданское население в Украине, если бы система поставлялась в большем количестве. Массированный ответ против России нужен сейчас, чтобы сохранить доверие", - подчеркнул Кизеветтер.

Ракеты Taurus для Украины

Taurus - это немецко-шведские крылатые ракеты дальнего радиуса действия (более 500 км), способные поражать высокозащищенные цели, в частности командные пункты, мосты и склады боеприпасов. Украина давно просит Германию предоставить эти ракеты для уничтожения российской военной инфраструктуры далеко за линией фронта.

Однако Берлин до сих пор воздерживается. Главная причина - опасения эскалации конфликта и вероятного ядерного ответа со стороны России. Вопрос передачи Taurus стал предметом острых политических дебатов внутри Германии и предметом критики со стороны союзников Украины.

Недавно канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов делать все, что в его силах, чтобы и дальше поддерживать Украину. Также он отметил, что это означает и отсутствие каких-либо ограничений по дальности для оружия, которое поставляют ВСУ.

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