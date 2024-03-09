Отмечается, что китайские суда совершали опасные маневры в Южно-Китайском море.

Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро поручил военным применить новую стратегию защиты территории и экономических интересов страны. Решение принято спустя несколько дней после очередного столкновения с китайскими кораблями в Южно-Китайском море.

"Мы развиваем наш потенциал для защиты и обеспечения безопасности всей нашей территории и исключительной экономической зоны, чтобы наш народ и все последующие поколения филиппинцев могли свободно пожинать и наслаждаться щедростью природных ресурсов, которые принадлежат нам по праву", - цитирует филиппинского министра издание Bloomberg.

В начале недели четверо филиппинцев получили ранения после того, как два китайских корабля береговой охраны применили водометы против судна, зафрахтованного филиппинскими военными для пополнения запасов.

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"Филиппинские и китайские корабли столкнулись, когда китайские суда совершили опасные блокирующие маневры", - заявила Манила.

Концепция всеобъемлющей архипелажной обороны, представленная главой оборонного ведомства в январе, является частью усилий по повышению военного потенциала страны и координации усилий правительства по предоставлению филиппинским гражданам и компаниям, а также лицам, уполномоченным правительством страны, беспрепятственной разведки природных ресурсов.

В управления по связям с общественностью президента заявили, что эта стратегия была "принята администрацией Маркоса в качестве общегосударственного подхода к решению морского спора с Китаем".

"Это стратегическое решение, и для его осуществления не потребуются постоянные директивы", - заявил Теодоро.

Тайвань и Китай - последние новости

Китай ведет себя достаточно агрессивно в регионе. Так, власти Тайваня опасаются нападения китайской армии. Лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что поглощение Тайваня Китаем "неизбежно".

При этом на Тайване на выборах президента одержал победу прозападный кандидат Лай Чинте, который выступает за отдельную идентичность острова и отвергает территориальные претензии Китая. Кроме того, Чинте обещает сохранить мир в Тайваньском проливе, который является источником военной напряженности для двух крупнейших экономик мира, пообещав идти бок о бок с другими великими демократиями.

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