Пекин не стесняется открыто заявлять, что отрабатывает блокаду островного государства.

Вооруженные силы Китая устроили масштабные военные учения вокруг Тайваня, во время которых отработали установление блокады островного государства. Об этом сообщает Министерство национальной обороны КНР.

Отмечается, что 19 августа командование национально-освободительной армии Китая (НОАК) задействовало военно-морские и военно-воздушные силы для проведения совместного "боеспособного патрулирования и учений" вокруг острова Тайвань.

В учениях в частности были задействованы корабли класса эсминец и фрегат, а также ракетные катера, самолеты раннего предупреждения, самолеты постановки помех, истребители и ракетные войска наземного базирования.

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"Сосредоточившись на вопросах координации кораблей и самолетов, контроля на полях сражений и т.д., учения проверяли боевые возможности войск в совместных действиях. (...) Войска прибыли в морское и воздушное пространство вокруг острова Тайвань, как и было запланировано, осуществили на многих направлениях трехмерное и долгосрочное сдерживание вблизи и сформировали окружение острова со всех направлений", – говорится в заявлении министерства.

Противостояние вокруг Тайваня - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Япония спешно строит собственные вооруженные силы, которые были второстепенной военной силой все послевоенные десятилетия. Отказаться от принципов пацифизма и антимилитарзма японцев вынудила растущая угроза от Китая. В Токио считают, что им придется встать на защиту Тайваня, когда Пекин решит развязать войну.

Накануне президент США Джо Байден признался, что одной из причин, почему Запад решил активно поддержать Украину в ее обороне от российского нашествия, является фактор Тайваня. По словам Байдена, если бы России дали возможность свободно уничтожить Украину, это дало бы сигнал Пекину, что можно так же атаковать Тайвань.

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