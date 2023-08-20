Вооруженные силы Китая устроили масштабные военные учения вокруг Тайваня, во время которых отработали установление блокады островного государства. Об этом сообщает Министерство национальной обороны КНР.
Отмечается, что 19 августа командование национально-освободительной армии Китая (НОАК) задействовало военно-морские и военно-воздушные силы для проведения совместного "боеспособного патрулирования и учений" вокруг острова Тайвань.
В учениях в частности были задействованы корабли класса эсминец и фрегат, а также ракетные катера, самолеты раннего предупреждения, самолеты постановки помех, истребители и ракетные войска наземного базирования.
"Сосредоточившись на вопросах координации кораблей и самолетов, контроля на полях сражений и т.д., учения проверяли боевые возможности войск в совместных действиях. (...) Войска прибыли в морское и воздушное пространство вокруг острова Тайвань, как и было запланировано, осуществили на многих направлениях трехмерное и долгосрочное сдерживание вблизи и сформировали окружение острова со всех направлений", – говорится в заявлении министерства.
Противостояние вокруг Тайваня - последние новости
Как ранее писал УНИАН, Япония спешно строит собственные вооруженные силы, которые были второстепенной военной силой все послевоенные десятилетия. Отказаться от принципов пацифизма и антимилитарзма японцев вынудила растущая угроза от Китая. В Токио считают, что им придется встать на защиту Тайваня, когда Пекин решит развязать войну.
Накануне президент США Джо Байден признался, что одной из причин, почему Запад решил активно поддержать Украину в ее обороне от российского нашествия, является фактор Тайваня. По словам Байдена, если бы России дали возможность свободно уничтожить Украину, это дало бы сигнал Пекину, что можно так же атаковать Тайвань.