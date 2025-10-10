Датчики из ЮАР оказались в дронах, которыми РФ атакует Украину: страна начала расследование

Лазерный дальномер южноафриканского производства обнаружили в обломках российского беспилотника-камикадзе.

Южная Африка открыла расследование после того, как стало известно, что компоненты местного производства использовались в российских беспилотниках, задействованных в войне против Украины, пишет Bloomberg.

Речь идет о лазерном дальномере, созданном компанией Lightware Optoelectronics Ltd., расположенной вблизи Претории. Устройство, которое обычно применяют в гражданских сферах - от дронов для мониторинга дикой природы до систем управления роботизированной техникой, - было найдено в российском дроне-камикадзе "Гарпия-А1", сообщил специальный посланник Украины по вопросам санкций Владислав Власюк.

Как оборудование могло попасть в Россию

Компания Lightware заявила, что не имеет никакого отношения к военному применению своей продукции и предположила, что ее устройства могли быть приобретены "недобросовестными покупателями" через посредников.

Видео дня

"Похоже, что недобросовестный оператор, без нашего ведома, приобрел наши датчики в другом месте и незаконно использовал их в России", - отметила исполнительный директор Надежда Нильсен.

По словам компании, экспорт ее датчиков не требует специального разрешения, поскольку они не относятся к категории военных товаров. В то же время Национальный комитет по контролю над обычными вооружениями (NCACC) ЮАР заявил, что проведет инспекцию производителя.

"Этот вопрос будет передан инспекторам, которые посетят помещения организации, чтобы установить объем ее деятельности", - сообщил исполняющий обязанности директора NCACC Сифо Машаба.

Политический контекст

Расследование происходит на фоне сложных дипломатических отношений Южной Африки с Западом. Президент Сирил Рамафоса пытается сохранить нейтралитет в войне России против Украины, одновременно выступая посредником в мирных инициативах.

Однако Вашингтон неоднократно критиковал Преторию за сотрудничество с Москвой.

В 2023 году США обвинили ЮАР в поставках оружия России. Обвинение не было доказано.

В этом году администрация Трампа ввела 30% торговые тарифы против южноафриканского импорта - рекордный показатель для стран Африки к югу от Сахары.

Что известно о Lightware Optoelectronics

Lightware была основана в 2011 году и специализируется на разработке миниатюрных лазерных дальномеров. Ее технологии используют в дронах, беспилотных авто, горнодобывающей промышленности и экологических исследованиях. В 2020 году компания получила инвестицию в 25 млн рандов (примерно 1,5 млн долларов) от венчурного фонда Sanari Capital Ltd.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что одна из технологий, которые мы поддерживаем, была найдена в таком недобросовестном применении", - заявила CEO Sanari Capital Саманта Покрой.

Пока официальное расследование продолжается, эксперты называют инцидент "неудобным и темным прецедентом". Как отметил военный аналитик из Кейптауна Гельмуэд-Ромер Хейтман, "это показывает, насколько сложно контролировать цепи поставок в эпоху двойного назначения технологий".

Позиция ЮАР относительно войны в Украине

Напомним, что Южная Африка сохраняет позицию неприсоединения к конфликту, а президент Сирил Рамафоса входит в перечень мировых лидеров, которые стремятся выступить посредником в прекращении боевых действий.

Недавно власти ЮАР заявили, что не только призывают к деэскалации и прекращению огня, но и призывают все стороны конфликта соблюдать нормы международного права, комментируя удары России по Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: