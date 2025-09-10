Южная Африка не только призывает к деэскалации и прекращению огня, но и призывает все стороны конфликта соблюдать нормы международного права.

Южно-Африканская Республика (ЮАР) заявила, что "глубоко обеспокоена" российским нападением, в результате которого погибли украинские пенсионеры. Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что это заявление прозвучало более критически, чем обычно, в адрес Москвы.

"Преднамеренное нападение на некомбатантов является вопиющим нарушением международного гуманитарного права. Южная Африка глубоко обеспокоена неизбирательными нападениями на мирное население, вызванными российским нападением, в результате которого погибли пенсионеры", - сказано в заявлении Министерства международных отношений и сотрудничества.

Там отметили, что Южная Африка не только призывает к деэскалации и прекращению огня, но и призывает все стороны конфликта соблюдать нормы международного права:

"Эти нарушения международного права обостряют нынешнюю глобальную напряжённость".

Война в Украине - позиция ЮАР

В результате российского удара во вторник на востоке Украины в поселке Яровая погибли 24 человека, которые получали пенсионные выплаты.

Южная Африка сохраняет позицию неприсоединения к конфликту, а президент Сирил Рамафоса входит в число мировых лидеров, стремящихся выступить посредником в прекращении боевых действий, вспыхнувших после вторжения России в Украину в 2022 году.

